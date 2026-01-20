Социальная стипендия в 2026 году — кто имеет право и как изменился размер

Девушка с бумагами. Фото: Freepik

В 2026 году государство продолжает оказывать поддержку юным гражданам в виде социальных стипендий. Известно, кому предусмотрено право на такие выплаты и как изменились суммы.

Кому предоставлено право на социальные стипендии

Соцстипендии предоставляются для соискателей первого-второго уровня высшего образования (бакалавры, магистры), которые учатся по государственному заказу на дневной/дуальной форме получения образования.

В целом на такие выплаты имеют право только определенные категории студентов/курсантов:

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

лица, которые на период обучения в возрасте 18-23 лет потеряли родителей;

лица, пострадавшие в связи с аварией на Чернобыльской АЭС;

граждане с опытом работы в шахте, где тяжелые/опасные условия, от трех лет;

лица, признанные пострадавшими во время Революции Достоинства/имеют статус участника боевых действий;

дети, один из родителей которых погиб во время протестов/умер в связи с ранением, контузией или увечьем;

дети, зарегистрированные как внутренние переселенцы, до 23 лет (до завершения обучения);

студенты с инвалидностью (полученная из-за войны);

граждане, проживающие в семьях с низкими доходами;

дети защитников/погибших/умерших/пропавших без вести участников Революции Достоинства/УБД/лиц с инвалидностью в связи с войной;

дети, проживающие в населенных пунктах вблизи фронта.

Размеры соцстипендий в 2026 году

Социальная стипендия для детей-сирот регулируется постановлением правительства №1045. Она привязана к прожиточному минимуму, который в этом году вырос. В связи с этим повысилась социальная стипендия для детей-сирот. А именно:

Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки (до 18 лет), — имеют право на 150% размера прожиточного минимума для тех, кто в возрасте от 6 до 18 лет. В 2026-м речь идет о сумме в 5268 грн (3512 грн × 150%); Лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также учащиеся и студенты, которые во время обучения в возрасте от 18 до 23 лет потеряли родителей, — имеют право на 150% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В этом году речь идет о сумме 4992 грн (3328 грн × 150%).

Для того, чтобы получать такую стипендию, необходимо написать заявление на имя ректора о предоставлении денежной помощи. В заявлении нужно указать ФИО, дату рождения, адрес по месту прописки, документ, подтверждающий предоставление соцстипендии.

