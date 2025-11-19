Видео
Кабмин пообещал новые стипендии — кто из украинцев может получить

Кабмин пообещал новые стипендии — кто из украинцев может получить

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 19:30
обновлено: 20:21
В Украине учредили стипендии памяти погибших защитников и защитниц — детали
Украинские курсанты. Фото: mod.gov.ua

Правительство Украины утвердило новое постановление, которое открывает возможность для военных курсантов, слушателей и адъюнктов получать специальные академические стипендии. Эти выплаты посвящены памяти защитников и защитниц, которые погибли, отстаивая независимость и территориальную целостность страны.

Как сообщили в Министерстве обороны, постановление предусматривает ежемесячное назначение 30 стипендий в пределах военных учебных заведений, работающих под управлением ведомства.

Читайте также:

По словам министра обороны Дениса Шмыгаля, целью является создание дополнительной мотивации для тех, кто учится в военных университетах.

"Нашей целью является предоставить дополнительный стимул и поощрение для курсантов и слушателей к высоким показателям в учебе", — подчеркнул он.

Кому заплатят большие стипендии

Размер выплат зависит от категории соискателей образования. Курсанты, которые получают степень бакалавра или магистра, смогут претендовать на ежемесячные 4 000 грн. Для слушателей и адъюнктов предусмотрена значительно большая сумма — 10 000 грн.

Все эти средства будут выплачиваться дополнительно к установленному денежному обеспечению, поэтому они станут реальным усилением дохода военных студентов.

Критерием определения победителей станет итоговая академическая успеваемость. Порядок отбора и распределения выплат будет определять Министерство обороны, а потому среди заявителей конкуренция может быть довольно высокой.

Кто получит новые стипендии полный перечень претендентов

Участниками программы могут стать:

  • курсанты военных вузов;
  • слушатели факультетов или институтов, работающих в структуре Вооруженных сил;
  • адъюнкты, которые проходят подготовку в системе оборонного образования.

Правительственное решение подчеркивает важность роли молодых офицеров в будущей безопасности страны.

"Поощрение курсантов должно основываться на образцах героизма и мужества наших защитников", — подчеркнул Шмыгаль.

Чтобы претендовать на выплаты, необходимо показать высокую успеваемость по результатам учебного года. Важны также дисциплина и активность в подготовке, ведь комиссия будет рассматривать комплексную характеристику каждого соискателя образования.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский объявил о планах увеличения студенческих стипендий в 2026 году. Глава государства подчеркнул, что рассматривается повышение выплат для всех украинских студентов, а не только для отдельных категорий. Это решение имеет целью поддержать каждого, кто получает образование.

Также мы рассказывали, что Министерство финансов Украины инициировало проверку начисления социальных стипендий, чтобы удостовериться в законности выплат. Таким образом, ведомство имеет целью выяснить, действительно ли получатели государственной помощи соответствуют установленным критериям.

выплаты студенты деньги стипендии курсанты
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
