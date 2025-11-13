Студентам в Польше будут выплачивать по 1 000 злотых ежемесячно — какие условия

Люди на улице во Вроцлаве. Фото: Unsplash

С 2026 года в Польше будет запущена новая стипендиальная программа для студентов. Планируется, что размер стипендии составит 1 000 злотых.

Об этом сообщило издание InPoland.

Условия получения стипендии 1 000 злотых

Новая программа рассчитана на студентов, которые решили совместить обучение с подготовкой к военной службе, начиная со следующего учебного года. Каждый, кто решится на этот шаг, будет получать 1 000 злотых в месяц.

В дополнение Министерство национальной обороны Польши также проводит программу "Каникулы с армией" (Wakacje z Wojskiem), ориентированную на выпускников средних школ, студентов и тех, кто ищет сезонную работу.

За 27 дней подготовки участники получают 6 300 злотых и возможность продолжить работу в армии — от Войск территориальной обороны до профессиональной военной службы.

Как украинцы могут дополнительно заработать в Польше

Осенью в Польше можно заработать, собирая и сдавая каштаны. В 2025 году их принимают в среднем от 0,5 до 0,7 злотых за килограмм в зависимости от воеводства. В отдельных случаях можно получить более высокую цену.

Сейчас самые высокие ставки при приеме каштанов обычно предлагают вблизи крупных городов в таких воеводствах Польши:

Мазовецкое;

Силезское;

Великопольское.

Немного ниже цены, однако большее количество пунктов приема каштанов в Подкарпатском, Люблинском и Свентокшиском воеводствах.

