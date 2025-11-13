Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Студенты в Польше будут получать по 1000 злотых — кого касается

Студенты в Польше будут получать по 1000 злотых — кого касается

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 19:40
обновлено: 18:27
Студентам в Польше будут выплачивать по 1 000 злотых ежемесячно — какие условия
Люди на улице во Вроцлаве. Фото: Unsplash

С 2026 года в Польше будет запущена новая стипендиальная программа для студентов. Планируется, что размер стипендии составит 1 000 злотых.

Об этом сообщило издание InPoland.

Реклама
Читайте также:

Условия получения стипендии 1 000 злотых

Новая программа рассчитана на студентов, которые решили совместить обучение с подготовкой к военной службе, начиная со следующего учебного года. Каждый, кто решится на этот шаг, будет получать 1 000 злотых в месяц.

В дополнение Министерство национальной обороны Польши также проводит программу "Каникулы с армией" (Wakacje z Wojskiem), ориентированную на выпускников средних школ, студентов и тех, кто ищет сезонную работу.

За 27 дней подготовки участники получают 6 300 злотых и возможность продолжить работу в армии — от Войск территориальной обороны до профессиональной военной службы.

Как украинцы могут дополнительно заработать в Польше

Осенью в Польше можно заработать, собирая и сдавая каштаны. В 2025 году их принимают в среднем от 0,5 до 0,7 злотых за килограмм в зависимости от воеводства. В отдельных случаях можно получить более высокую цену.

Сейчас самые высокие ставки при приеме каштанов обычно предлагают вблизи крупных городов в таких воеводствах Польши:

  • Мазовецкое;
  • Силезское;
  • Великопольское.

Немного ниже цены, однако большее количество пунктов приема каштанов в Подкарпатском, Люблинском и Свентокшиском воеводствах.

Ранее мы писали, почему украинцев могут лишить статуса беженца в Польше.

Также узнавайте, как оформить Семейное пособие в Польше и в какой сумме оно выплачивается.

Польша выплаты студенты стипендии соцвыплаты
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации