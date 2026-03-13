Стипендії в Україні зростуть до 4 000 гривень — кому точно виплачуватимуть

Студенти під час навчання й гроші в гаманці. Фото: УНІАН, Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні у 2026 році зросте кількість студентів, які отримуватимуть стипендії. До того ж розмір виплат зросте удвічі з 1 вересня.

Про це йдеться у повідомленні на Урядовому порталі, передає Новини.LIVE.

Збільшення стипендії для студентів 2026

Так, з вересня, за словами прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко, студенти отримуватимуть академічні стипендії у 4 000 гривень. Таким чином мінімальна стипендія у 2026 році буде удвічі більшою, ніж у 2025.

Ба більше — на стипендії відтепер може розраховувати молодь, яка вчиться як у державних, так і в приватних закладах вищої освіти. Кабмін врегулював порядок виплат для студентів приватних закладів вищої освіти, яким держава теж виділяє гроші на навчання.

"Це рішення — приклад взаємодії, коли пропозиції молоді впливають на державну політику і стають реальними рішеннями Уряду. Для нас важливо, щоб молодь мала можливості і гідні умови життя та розвитку в Україні", — підкреслила Юлія Свириденко.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що у 2026 році на виплату стипендій держава передбачила на 1,2 млрд грн більше, ніж торік. Тож студенти університетів з нового навчального року отримуватимуть такі суми стипендій:

Галузева: зросте з 2 550 до 5 100 гривень. Президентська: до 20 000 гривень. Мінімальна академічна: до 4 000 гривень. Підвищена галузева: до 7 420 гривень. Стипендія Верховної Ради: до 8 800 гривень. Урядова стипендія Кабміну: до 8 000 гривень.

Підвищена академічна за високі результати: становитиме 5 820 гривень.

Як стало відомо раніше, пенсіонери та інші соціально-вразливі українці отримають від держави додаткові гроші. Очікується, що у квітні їм нарахують по 1 500 гривень спеціальної доплати. Також ми розповідали, що у 2026 році в Польщі має з'явитися нова стипендія для студентів. Її розмір складатиме близько 1 000 злотих.