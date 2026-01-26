Видео
Україна
Зарплаты пошли вверх — где работникам стали платить больше

Дата публикации 26 января 2026 15:22
Зарплаты в Украине — в каких регионах больше всего выросли доходы работников
Человек держит гривны в руках. Фото: Новини.LIVE

Зарплатные показатели в Украине растут неравномерно, и разница между регионами остается существенной. Пока в одних областях работодатели ограничиваются символическими повышениями, в других доходы работников выросли на десятки процентов.

Новини.LIVE рассказывают, какие регионы Украины являются лидерами по росту зарплат, а какие — аутсайдерами.

Средняя зарплата в разрезе регионов

По состоянию на январь 2026 года, как свидетельствуют данные сервиса поиска работы Work.ua, средняя зарплата в Украине составляет 27 500 грн, что на 22% больше, чем в аналогичный период 2025 года. Статистика по городам выглядит следующим образом:

  • Киев — 32 500 грн;
  • Львов — 30 000 грн;
  • Ужгород — 27 500 грн;
  • Днепр — 27 000 грн;
  • Черновцы — 25 700 грн;
  • Одесса — 25 300 грн;
  • Ивано-Франковск — 25 000 грн;
  • Ровно — 25 000 грн;
  • Тернополь — 25 000 грн;
  • Хмельницкий — 25 000 грн;
  • Харьков — 24 000 грн;
  • Винница — 24 000 грн;
  • Черкассы — 24 000 грн;
  • Луцк — 22 800 грн;
  • Запорожье — 22 500 грн;
  • Житомир — 22 500 грн;
  • Полтава — 22 500 грн;
  • Кропивницкий — 21 500 грн;
  • Николаев — 21 500 грн;
  • Чернигов — 21 400 грн;
  • Кривой Рог — 20 500 грн;
  • Сумы — 20 000 грн;
  • Херсон — 20 000 грн.

Согласно отчету портала, средняя зарплата на дистанционной работе составляет в январе 33 500 грн.

Где зарплаты росли самыми быстрыми темпами

Киев, который стабильно был лидером по этому показателю, в январе 2026 года уступил Ровно, Тернополю и Хмельницкому, где зарплаты за год выросли на 25%. В столице доходы работников повысились на 23%. В остальных областных центрах ситуация следующая:

  • +22% — Львов, Ужгород;
  • +21% — Сумы;
  • +20% — Днепр, Харьков, Винница, Черкассы;
  • +19% — Кропивницкий, Чернигов;
  • +18% — Черновцы, Запорожье, Житомир, Полтава;
  • +17% — Кривой Рог;
  • +16% — Одесса;
  • +14% — Ивано-Франковск, Луцк;
  • +10% — Николаев;
  • +1% — Херсон.

Зарплаты "дистанционщиков" выросли за год на 12%. Стоит также отметить, что предложений работы в Украине стало меньше — на сервисе поиска работу количество вакансий сейчас на 7% меньше, чем в январе 2025 года.

Ранее мы рассказывали, какой будет минимальная зарплата в Украине в феврале 2026 года.

Также узнавайте, сколько нужно зарабатывать, чтобы считаться средним классом.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
