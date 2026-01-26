Зарплаты в Украине — в каких регионах больше всего выросли доходы работников

Человек держит гривны в руках. Фото: Новини.LIVE

Зарплатные показатели в Украине растут неравномерно, и разница между регионами остается существенной. Пока в одних областях работодатели ограничиваются символическими повышениями, в других доходы работников выросли на десятки процентов.

Новини.LIVE рассказывают, какие регионы Украины являются лидерами по росту зарплат, а какие — аутсайдерами.

Средняя зарплата в разрезе регионов

По состоянию на январь 2026 года, как свидетельствуют данные сервиса поиска работы Work.ua, средняя зарплата в Украине составляет 27 500 грн, что на 22% больше, чем в аналогичный период 2025 года. Статистика по городам выглядит следующим образом:

Киев — 32 500 грн;

Львов — 30 000 грн;

Ужгород — 27 500 грн;

Днепр — 27 000 грн;

Черновцы — 25 700 грн;

Одесса — 25 300 грн;

Ивано-Франковск — 25 000 грн;

Ровно — 25 000 грн;

Тернополь — 25 000 грн;

Хмельницкий — 25 000 грн;

Харьков — 24 000 грн;

Винница — 24 000 грн;

Черкассы — 24 000 грн;

Луцк — 22 800 грн;

Запорожье — 22 500 грн;

Житомир — 22 500 грн;

Полтава — 22 500 грн;

Кропивницкий — 21 500 грн;

Николаев — 21 500 грн;

Чернигов — 21 400 грн;

Кривой Рог — 20 500 грн;

Сумы — 20 000 грн;

Херсон — 20 000 грн.

Согласно отчету портала, средняя зарплата на дистанционной работе составляет в январе 33 500 грн.

Где зарплаты росли самыми быстрыми темпами

Киев, который стабильно был лидером по этому показателю, в январе 2026 года уступил Ровно, Тернополю и Хмельницкому, где зарплаты за год выросли на 25%. В столице доходы работников повысились на 23%. В остальных областных центрах ситуация следующая:

+22% — Львов, Ужгород;

+21% — Сумы;

+20% — Днепр, Харьков, Винница, Черкассы;

+19% — Кропивницкий, Чернигов;

+18% — Черновцы, Запорожье, Житомир, Полтава;

+17% — Кривой Рог;

+16% — Одесса;

+14% — Ивано-Франковск, Луцк;

+10% — Николаев;

+1% — Херсон.

Зарплаты "дистанционщиков" выросли за год на 12%. Стоит также отметить, что предложений работы в Украине стало меньше — на сервисе поиска работу количество вакансий сейчас на 7% меньше, чем в январе 2025 года.

