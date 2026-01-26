Зарплаты в Украине — в каких регионах больше всего выросли доходы работников

Зарплаты пошли вверх — где работникам стали платить больше
Зарплатные показатели в Украине растут неравномерно, и разница между регионами остается существенной. Пока в одних областях работодатели ограничиваются символическими повышениями, в других доходы работников выросли на десятки процентов.
Новини.LIVE рассказывают, какие регионы Украины являются лидерами по росту зарплат, а какие — аутсайдерами.
Средняя зарплата в разрезе регионов
По состоянию на январь 2026 года, как свидетельствуют данные сервиса поиска работы Work.ua, средняя зарплата в Украине составляет 27 500 грн, что на 22% больше, чем в аналогичный период 2025 года. Статистика по городам выглядит следующим образом:
- Киев — 32 500 грн;
- Львов — 30 000 грн;
- Ужгород — 27 500 грн;
- Днепр — 27 000 грн;
- Черновцы — 25 700 грн;
- Одесса — 25 300 грн;
- Ивано-Франковск — 25 000 грн;
- Ровно — 25 000 грн;
- Тернополь — 25 000 грн;
- Хмельницкий — 25 000 грн;
- Харьков — 24 000 грн;
- Винница — 24 000 грн;
- Черкассы — 24 000 грн;
- Луцк — 22 800 грн;
- Запорожье — 22 500 грн;
- Житомир — 22 500 грн;
- Полтава — 22 500 грн;
- Кропивницкий — 21 500 грн;
- Николаев — 21 500 грн;
- Чернигов — 21 400 грн;
- Кривой Рог — 20 500 грн;
- Сумы — 20 000 грн;
- Херсон — 20 000 грн.
Согласно отчету портала, средняя зарплата на дистанционной работе составляет в январе 33 500 грн.
Где зарплаты росли самыми быстрыми темпами
Киев, который стабильно был лидером по этому показателю, в январе 2026 года уступил Ровно, Тернополю и Хмельницкому, где зарплаты за год выросли на 25%. В столице доходы работников повысились на 23%. В остальных областных центрах ситуация следующая:
- +22% — Львов, Ужгород;
- +21% — Сумы;
- +20% — Днепр, Харьков, Винница, Черкассы;
- +19% — Кропивницкий, Чернигов;
- +18% — Черновцы, Запорожье, Житомир, Полтава;
- +17% — Кривой Рог;
- +16% — Одесса;
- +14% — Ивано-Франковск, Луцк;
- +10% — Николаев;
- +1% — Херсон.
Зарплаты "дистанционщиков" выросли за год на 12%. Стоит также отметить, что предложений работы в Украине стало меньше — на сервисе поиска работу количество вакансий сейчас на 7% меньше, чем в январе 2025 года.
