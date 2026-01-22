Зарплаты в Украине — кто и когда имеет право на дополнительную выплату двух минималок

Подсчеты на калькуляторе. Фото: Freepik

В Государственной службе по вопросам труда рассказали о том, в каких случаях при увольнении работника обязательно должно выплачиваться выходное пособие и каким должен быть минимально гарантированный размер. В частности, известно, кто имеет право на выплату в более 17 тыс. грн в 2026 году.

Об этом информирует пресс-служба Юго-восточного межрегионального управления Гоструда.

Реклама

Читайте также:

Когда должно выплачиваться выходное пособие работникам

Как отмечают в ведомстве, предоставление выплаты выходного пособия предусматривается в случае прекращения трудового договора на основаниях, прописанных в статье 44 Кодекса законов о труде (КЗоТ). В частности, речь идет о следующих ситуациях:

Работник отказался от предложения перевода на рабочее место в другую местность вместе с компанией или от продолжения работы из-за изменения условий труда; Появления изменений в организации производства и труда, в частности, в случае ликвидации/перепрофилирования и сокращения количества или штата подчиненных; Выявления несоответствия работника занимаемой должности/выполняемой работе из-за недостаточной квалификации или состояния здоровья, в случае отказа в предоставлении допуска к гостайне/его отмены; Восстановления на рабочем месте работника, который до этого выполнял соответствующую работу; Невозможность обеспечения подчиненного работой, определенной трудовым договором, из-за уничтожения (отсутствия) производственных, организационных и технических возможностей в связи с боевыми действиями.

Размеры выходного пособия в 2026 году

По информации Гоструда, в вышеперечисленных случаях работнику должно выплачиваться выходное пособие в размере не менее чем средний месячный заработок.

Кроме того, Кодекс законов о труде предусматривает предоставление выходного пособия в связи со следующими обстоятельствами в таких размерах:

из-за призыва/поступления на военную службу, направления на альтернативную службу — две минимальные заработные платы;

в связи с нарушением со стороны работодателя норм законодательства о труде, коллективного или трудового договора, совершения моббинга (травли) в отношении работника или бездействия в его прекращении — в размере, прописанном коллективным договором (не менее чем трехмесячный средний доход);

из-за прекращения полномочий должностных лиц — не менее шестимесячного среднего дохода.

В законе о госбюджете на 2026 год предусмотрен новый размер минимальной заработной платы на уровне 8 647 грн.

Ранее мы писали, что работодатели должны оплачивать работу сотрудников даже в случае простоя. Также могут воспользоваться альтернативой, обеспечив граждан дополнительной техникой.

Еще сообщалось, что в январе в Украине некоторые предприятия могут вернуться к ночным сменам. Известно, каким образом должен оплачиваться такой характер работы.