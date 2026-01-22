Зарплаты в Украине — кто и когда имеет право на дополнительную выплату двух минималок

Выходное пособие для работников 2026 — какие условия и суммы
В Государственной службе по вопросам труда рассказали о том, в каких случаях при увольнении работника обязательно должно выплачиваться выходное пособие и каким должен быть минимально гарантированный размер. В частности, известно, кто имеет право на выплату в более 17 тыс. грн в 2026 году.
Об этом информирует пресс-служба Юго-восточного межрегионального управления Гоструда.
Когда должно выплачиваться выходное пособие работникам
Как отмечают в ведомстве, предоставление выплаты выходного пособия предусматривается в случае прекращения трудового договора на основаниях, прописанных в статье 44 Кодекса законов о труде (КЗоТ). В частности, речь идет о следующих ситуациях:
- Работник отказался от предложения перевода на рабочее место в другую местность вместе с компанией или от продолжения работы из-за изменения условий труда;
- Появления изменений в организации производства и труда, в частности, в случае ликвидации/перепрофилирования и сокращения количества или штата подчиненных;
- Выявления несоответствия работника занимаемой должности/выполняемой работе из-за недостаточной квалификации или состояния здоровья, в случае отказа в предоставлении допуска к гостайне/его отмены;
- Восстановления на рабочем месте работника, который до этого выполнял соответствующую работу;
- Невозможность обеспечения подчиненного работой, определенной трудовым договором, из-за уничтожения (отсутствия) производственных, организационных и технических возможностей в связи с боевыми действиями.
Размеры выходного пособия в 2026 году
По информации Гоструда, в вышеперечисленных случаях работнику должно выплачиваться выходное пособие в размере не менее чем средний месячный заработок.
Кроме того, Кодекс законов о труде предусматривает предоставление выходного пособия в связи со следующими обстоятельствами в таких размерах:
- из-за призыва/поступления на военную службу, направления на альтернативную службу — две минимальные заработные платы;
- в связи с нарушением со стороны работодателя норм законодательства о труде, коллективного или трудового договора, совершения моббинга (травли) в отношении работника или бездействия в его прекращении — в размере, прописанном коллективным договором (не менее чем трехмесячный средний доход);
- из-за прекращения полномочий должностных лиц — не менее шестимесячного среднего дохода.
В законе о госбюджете на 2026 год предусмотрен новый размер минимальной заработной платы на уровне 8 647 грн.
