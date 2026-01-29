Зарплаты в Украине — в Раде предлагают запретить односторонне менять оплату труда

Нардепы хотят запретить односторонне менять зарплаты
В Украине народные депутаты инициируют внесение изменений в правила выплаты заработной платы работникам. Зарегистрированный в Верховной Раде законопроект предлагает лишить права работодателей односторонне менять условия оплаты труда, прописанные в трудовом контракте.
Об этом свидетельствует соответствующая информация на парламентском сайте.
Инициатива о запрете одностороннего изменения зарплаты
Речь идет о законопроекте № 14402 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно отсутствия права у работодателя в одностороннем порядке менять условия оплаты труда, определенные трудовым контрактом".
Его зарегистрировал народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Валерий Гнатенко. Проект закона 29 января передали для ознакомления в Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Как отмечается, документ призван усилить гарантии работников в вопросе оплаты труда и ограничения решений со стороны работодателей.
Соответствующая инициатива в случае одобрения внесет изменения:
- в статью 22 Кодекса законов о труде (КЗоТ);
- в статью 22 Закона "Об оплате труда".
Основное нововведение заключается в том, что работодатели не будут иметь права в одностороннем порядке принимать решения по изменению уровня оплаты труда, если они ухудшат условия, предусмотренные трудовым договором.
Также инициатива предусматривает, что изменения в законодательстве не смогут быть основанием для сокращения заработной платы, прописанной в трудовом договоре, если они не были внесены непосредственно в контракт по инициативе самого работника. То есть в случае появления соответствующих изменений работодатель должен будет придерживаться утвержденных ранее договорных условий.
Если депутаты поддержат законопроект, компании будут иметь право корректировать условия оплаты труда граждан исключительно в случае:
- согласия со стороны работников;
- внесения изменений в трудовой договор;
- соблюдения требований трудового законодательства относительно существенных изменений условий труда.
Таким образом, инициатива призвана исключить скрытое снижение оплаты труда и обеспечить стабильность доходов подчиненных, в частности на фоне экономических и законодательных изменений.
Какие возможны изменения в оплате труда во время войны
Военное положение в Украине не нарушило базовых трудовых гарантий по оплате труда граждан. Сроки выплаты зарплаты остались неизменными, а работодатели должны соблюдать нормы трудового законодательства даже в сложных условиях.
Однако учитываются чрезвычайные обстоятельства: если компания сможет доказать, что нарушение сроков выплаты возникло из-за боевых действий или обстоятельств непреодолимой силы, то только в таком случае может быть освобождена от ответственности за просрочку выплат, однако это не освобождает от обязанности платить зарплату вообще.
При невозможности своевременной выплаты из-за военных действий срок выплаты может быть смещен до восстановления деятельности предприятия,
Ранее мы писали, что нормы господдержки работодателей, которые берут на работу ветеранов и УБД изменились. В 2026 году размер компенсации за трудоустройство вырос.
Еще сообщалось, что в Госслужбе по вопросам труда сообщили, когда должно выплачиваться выходное пособие. Такие выплаты в этом году выросли.
