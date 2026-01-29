Видео
Главная Финансы Нардепы хотят запретить односторонне менять зарплаты

Нардепы хотят запретить односторонне менять зарплаты

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 14:30
Зарплаты в Украине — в Раде предлагают запретить односторонне менять оплату труда
Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE

В Украине народные депутаты инициируют внесение изменений в правила выплаты заработной платы работникам. Зарегистрированный в Верховной Раде законопроект предлагает лишить права работодателей односторонне менять условия оплаты труда, прописанные в трудовом контракте.

Об этом свидетельствует соответствующая информация на парламентском сайте.

Читайте также:

Инициатива о запрете одностороннего изменения зарплаты

Речь идет о законопроекте № 14402 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно отсутствия права у работодателя в одностороннем порядке менять условия оплаты труда, определенные трудовым контрактом".

Его зарегистрировал народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Валерий Гнатенко. Проект закона 29 января передали для ознакомления в Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Как отмечается, документ призван усилить гарантии работников в вопросе оплаты труда и ограничения решений со стороны работодателей.

Соответствующая инициатива в случае одобрения внесет изменения:

  • в статью 22 Кодекса законов о труде (КЗоТ);
  • в статью 22 Закона "Об оплате труда".

Основное нововведение заключается в том, что работодатели не будут иметь права в одностороннем порядке принимать решения по изменению уровня оплаты труда, если они ухудшат условия, предусмотренные трудовым договором.

Также инициатива предусматривает, что изменения в законодательстве не смогут быть основанием для сокращения заработной платы, прописанной в трудовом договоре, если они не были внесены непосредственно в контракт по инициативе самого работника. То есть в случае появления соответствующих изменений работодатель должен будет придерживаться утвержденных ранее договорных условий.

Если депутаты поддержат законопроект, компании будут иметь право корректировать условия оплаты труда граждан исключительно в случае:

  • согласия со стороны работников;
  • внесения изменений в трудовой договор;
  • соблюдения требований трудового законодательства относительно существенных изменений условий труда.

Таким образом, инициатива призвана исключить скрытое снижение оплаты труда и обеспечить стабильность доходов подчиненных, в частности на фоне экономических и законодательных изменений.

Какие возможны изменения в оплате труда во время войны

Военное положение в Украине не нарушило базовых трудовых гарантий по оплате труда граждан. Сроки выплаты зарплаты остались неизменными, а работодатели должны соблюдать нормы трудового законодательства даже в сложных условиях.

Однако учитываются чрезвычайные обстоятельства: если компания сможет доказать, что нарушение сроков выплаты возникло из-за боевых действий или обстоятельств непреодолимой силы, то только в таком случае может быть освобождена от ответственности за просрочку выплат, однако это не освобождает от обязанности платить зарплату вообще.

При невозможности своевременной выплаты из-за военных действий срок выплаты может быть смещен до восстановления деятельности предприятия,

Ранее мы писали, что нормы господдержки работодателей, которые берут на работу ветеранов и УБД изменились. В 2026 году размер компенсации за трудоустройство вырос.

Еще сообщалось, что в Госслужбе по вопросам труда сообщили, когда должно выплачиваться выходное пособие. Такие выплаты в этом году выросли.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
