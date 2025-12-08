Сколько в Ощадбанке стоит справка о состоянии счета и как ее получить — украинцам рассказали

Справка о состоянии счета в Ощадбанке — сколько стоит получить
Финансовые учреждения в Украине предлагают своим клиентам различные платные услуги. Например, в государственном Ощадбанке за деньги можно получить справку о состоянии счета.
Справка о состоянии счета в Ощадбанке
Как рассказала одна из клиенток банка на странице в социальной сети Facebook, ранее она держала депозит в долларах в этом банке. Впоследствии женщина уехала за границу, и уже находясь в другой стране обратилась в Ощадбанк за получением справки о состоянии счета по состоянию на февраль 2022 года.
"Прислали ответ — хотите справку — приходите в любое отделение Ощадбанка, в Украине", — рассказала она.
Как получить справку о состоянии счета в Ощадбанке
В службе поддержки Ощадбанка журналисту Новини.LIVE подтвердили, что справка о состоянии счета выдается только в отделении банка в пределах области, где открыт счет. С собой нужно иметь:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код.
Стоимость справки сейчас составляет 150 гривен.
О чем еще стоит знать
Напомним, клиенты Ощадбанка могут оформить услугу по страхованию от мошеннических действий:
- в торгово-сервисной сети;
- в сети интернет;
- с использованием банкомата;
- с применением психологического давления на клиента.
Это касается операций, которые могут возникнуть из-за непредвиденных обстоятельств: переход на поддельный сайт, разглашение личных данных под действием обмана. Также клиент может рассчитывать на быстрое возмещение от страховой, если с его карты мошенники спишут деньги.
Эта услуга в Ощадбанке является платной — 25 гривен. Эта сумма со счета клиента списывается автоматически ежемесячно.
Ранее мы рассказывали, что клиенты Ощадбанка будут платить больше за некоторые услуги. Известно, что именно подорожает и когда. Также мы писали, что некоторые платежные карты Ощадбанка будут действовать до 30 июня 2026 года. Но не все клиенты смогут пользоваться карточками, срок действия которых истек.
