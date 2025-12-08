Сколько в Ощадбанке стоит справка о состоянии счета и как ее получить — украинцам рассказали

Карточка Ощадбанка и деньги. Фото: Новини.LIVE

Финансовые учреждения в Украине предлагают своим клиентам различные платные услуги. Например, в государственном Ощадбанке за деньги можно получить справку о состоянии счета.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Справка о состоянии счета в Ощадбанке

Как рассказала одна из клиенток банка на странице в социальной сети Facebook, ранее она держала депозит в долларах в этом банке. Впоследствии женщина уехала за границу, и уже находясь в другой стране обратилась в Ощадбанк за получением справки о состоянии счета по состоянию на февраль 2022 года.

"Прислали ответ — хотите справку — приходите в любое отделение Ощадбанка, в Украине", — рассказала она.

Как получить справку о состоянии счета в Ощадбанке

В службе поддержки Ощадбанка журналисту Новини.LIVE подтвердили, что справка о состоянии счета выдается только в отделении банка в пределах области, где открыт счет. С собой нужно иметь:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код.

Стоимость справки сейчас составляет 150 гривен.

О чем еще стоит знать

Напомним, клиенты Ощадбанка могут оформить услугу по страхованию от мошеннических действий:

в торгово-сервисной сети;

в сети интернет;

с использованием банкомата;

с применением психологического давления на клиента.

Это касается операций, которые могут возникнуть из-за непредвиденных обстоятельств: переход на поддельный сайт, разглашение личных данных под действием обмана. Также клиент может рассчитывать на быстрое возмещение от страховой, если с его карты мошенники спишут деньги.

Эта услуга в Ощадбанке является платной — 25 гривен. Эта сумма со счета клиента списывается автоматически ежемесячно.

Ранее мы рассказывали, что клиенты Ощадбанка будут платить больше за некоторые услуги. Известно, что именно подорожает и когда. Также мы писали, что некоторые платежные карты Ощадбанка будут действовать до 30 июня 2026 года. Но не все клиенты смогут пользоваться карточками, срок действия которых истек.