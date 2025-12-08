Видео
Главная Финансы Справка о состоянии счета в Ощадбанке — сколько стоит получить

Справка о состоянии счета в Ощадбанке — сколько стоит получить

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 06:01
Сколько в Ощадбанке стоит справка о состоянии счета и как ее получить — украинцам рассказали
Карточка Ощадбанка и деньги. Фото: Новини.LIVE

Финансовые учреждения в Украине предлагают своим клиентам различные платные услуги. Например, в государственном Ощадбанке за деньги можно получить справку о состоянии счета.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Справка о состоянии счета в Ощадбанке

Как рассказала одна из клиенток банка на странице в социальной сети Facebook, ранее она держала депозит в долларах в этом банке. Впоследствии женщина уехала за границу, и уже находясь в другой стране обратилась в Ощадбанк за получением справки о состоянии счета по состоянию на февраль 2022 года.

"Прислали ответ — хотите справку — приходите в любое отделение Ощадбанка, в Украине", — рассказала она.

Как получить справку о состоянии счета в Ощадбанке

В службе поддержки Ощадбанка журналисту Новини.LIVE подтвердили, что справка о состоянии счета выдается только в отделении банка в пределах области, где открыт счет. С собой нужно иметь:

  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный код.

Стоимость справки сейчас составляет 150 гривен.

О чем еще стоит знать

Напомним, клиенты Ощадбанка могут оформить услугу по страхованию от мошеннических действий:

  • в торгово-сервисной сети;
  • в сети интернет;
  • с использованием банкомата;
  • с применением психологического давления на клиента.

Это касается операций, которые могут возникнуть из-за непредвиденных обстоятельств: переход на поддельный сайт, разглашение личных данных под действием обмана. Также клиент может рассчитывать на быстрое возмещение от страховой, если с его карты мошенники спишут деньги.

Эта услуга в Ощадбанке является платной — 25 гривен. Эта сумма со счета клиента списывается автоматически ежемесячно.

Ранее мы рассказывали, что клиенты Ощадбанка будут платить больше за некоторые услуги. Известно, что именно подорожает и когда. Также мы писали, что некоторые платежные карты Ощадбанка будут действовать до 30 июня 2026 года. Но не все клиенты смогут пользоваться карточками, срок действия которых истек.

Ощадбанк банки услуги справка банковские счета
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
