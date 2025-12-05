Ощадбанк объяснил причины проблем клиентов с видеоидентификацией

Отделение Ощадбанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного финансового учреждения "Ощадбанк" обязаны пройти видеоидентификацию до 31 декабря 2025 года, однако некоторые имеют с этим проблемы. В банке предоставили разъяснения относительно подобных ситуаций.

Об этом говорится на страницах Пенсионного фонда Украины (ПФУ) и Ощадбанка в соцсети Facebook.

Реклама

Читайте также:

Какие проблемы имеют клиенты Ощадбанка с видеоидентификацией

Некоторые граждане сообщают, что не удается даже зарегистрироваться на идентификацию через видеосвязь, а некоторым после процедуры заблокировали платежные карты.

В обоих случаях речь шла о пребывании граждан или за границей, или на неподконтрольной Украине территории. В частности, зарегистрироваться не удается за рубежом, а потеря доступа к счетам коснулась тех, кто находится в оккупации (женщина несколько раз проходила процедуру видеоидентификации, однако доступ к счету так и не восстановили, оператор сообщил о необходимости лично прибыть в отделение банка на контролируемой территории Украины).

"Не могу записаться на идентификацию через видеосвязь — постоянно появляется ошибка "ORA-01011: invalid cursor". Из-за этого не могу пройти процедуру. Проживаю за границей, также у меня нет РНУКПН, возможно, из-за этого тоже возникают проблемы. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в такой ситуации и как записаться на идентификацию другим способом", — говорится в обращении.

Скриншот. Источник: ПФУ в Fb

Что говорят в Ощадбанке

Один из работников главного офиса Ощадбанка объяснил, что причины проблем могут быть разными. Если во время видеоидентификации возникают сомнения или клиент не соответствует определенным требованиям, банк имеет право заблокировать счет и требовать личного присутствия в отделении.

Так, блокировка карты может осуществляться в соответствии с действующим законодательством. А именно:

несоблюдение установленного срока для прохождения процедуры;

отсутствие квалифицированной электронной подписи (КЭП), которая является обязательной для дистанционной идентификации;

непредставление заявления о том, что клиент не получает пенсионных выплат от Российской Федерации.

Еще Ощадбанк заблокировал ряд старых карт летом с нулевым остатком. Также это может быть связано с наличием долгов по решению суда.

В банке дали рекомендации по процедуре идентификации. Чтобы ее пройти, нужно согласовать дату и время для видеозвонка с контакт-центром финучреждения. Перед звонком не надо вводить никакие персональные данные или данные карт (номера, сроки действия или ПИН-коды).

Клиенты могут подать запрос на сайте банка, а дальше выполнить следующие шаги:

Записаться на видеозвонок: для этого надо указать удобную дату и время для видеоидентификации. Подготовиться к звонку: перед включением надо убедиться, что есть стабильное интернет-соединение и включена камера на устройстве. Пройти видеозвонок: не пропустить назначенное время для видеосвязи с представителем Ощадбанка.

Ранее мы сообщали, как украинским беженцам можно закрыть кредитную историю в Ощадбанке. Существует единственный вариант в подобных случаях.

Также писали, что Ощадбанк может заблокировать счета военных, на которые поступает зарплата. В таких случаях арест снимают только после выполнения определенных требований.