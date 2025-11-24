Ощадбанк и срок действия карт какое важное заявление сделали в банке

Карточка Ощадбанка на деньгах. Фото: Новини.LIVE

Некоторые платежные карты Ощадбанка будут действительны до 30 июня 2026 года. Новые условия касаются клиентов, у которых срок действия карт завершился начиная с февраля 2022 года.

Об этом написал в своем Telegram-канале председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов.

Реклама

Читайте также:

Подробнее о сроке действия карт Ощадбанка

При этом, как говорится в сообщении Сергея Наумова, некоторым клиентам все же придется заменить старые карты на новые. Если этого не сделать — с 1 января 2026 года банк их заблокирует.

"Таким клиентам следует обратиться в банк за новой картой - иначе с 1 января 2026 года эти карты будут заблокированы", — написал Сергей Наумов.

Перевыпустить карты нужно людям, у которых:

срок действия карты истек с февраля 2022 года по октябрь 2025 года, и в течение сентября-октября 2025 года по ней была хотя бы одна операция (успешная или нет) в кассе, банкомате или терминале любого украинского банка;

срок действия карты истек с февраля 2022 года по октябрь 2025 года, но остаток на ней равен нулю, и за последние шесть месяцев не было ни одной операции.

Как перевыпустить карту Ощадбанка

Гражданам надо идти в отделение госбанка, причем сделать это заранее — до 1 января 2026 года, чтобы избежать ограничений и не остаться без доступа к средствам.

Если же карта уже перевыпущена, ее можно получить в удобное время в ближайшем отделении.

О чем еще важно знать украинцам

Напомним, в Ощадбанке есть упрощенный механизм для закрытия счетов. Так, клиенты, которые больше не хотят обслуживаться в госбанке, могут не приезжать в отделение, в котором получали карту. Но на счету:

не должно быть остатка денег;

отсутствует задолженность.

Тогда закрыть карту можно будет в любом офисе. В то же время, если к карте подключена услуга овердрафт и есть долг, счет не закроют, пока его полностью не погасят.

Ранее мы рассказывали, что изменилось для клиентов Ощадбанка. Так, теперь они могут получать цифровые карты, вместо пластиковых аналогов. Также мы писали, как клиентам Ощадбанка сэкономить две тысячи гривен. Известно, что предлагает банк.