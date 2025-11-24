Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Ощадбанк предупредил клиентов — что будет с карточками с 1 января

Ощадбанк предупредил клиентов — что будет с карточками с 1 января

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 06:01
обновлено: 23:52
Ощадбанк и срок действия карт какое важное заявление сделали в банке
Карточка Ощадбанка на деньгах. Фото: Новини.LIVE

Некоторые платежные карты Ощадбанка будут действительны до 30 июня 2026 года. Новые условия касаются клиентов, у которых срок действия карт завершился начиная с февраля 2022 года.

Об этом написал в своем Telegram-канале председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов.

Реклама
Читайте также:

Подробнее о сроке действия карт Ощадбанка

При этом, как говорится в сообщении Сергея Наумова, некоторым клиентам все же придется заменить старые карты на новые. Если этого не сделать — с 1 января 2026 года банк их заблокирует.

"Таким клиентам следует обратиться в банк за новой картой - иначе с 1 января 2026 года эти карты будут заблокированы", — написал Сергей Наумов.

Перевыпустить карты нужно людям, у которых:

  • срок действия карты истек с февраля 2022 года по октябрь 2025 года, и в течение сентября-октября 2025 года по ней была хотя бы одна операция (успешная или нет) в кассе, банкомате или терминале любого украинского банка;
  • срок действия карты истек с февраля 2022 года по октябрь 2025 года, но остаток на ней равен нулю, и за последние шесть месяцев не было ни одной операции.

Как перевыпустить карту Ощадбанка

Гражданам надо идти в отделение госбанка, причем сделать это заранее — до 1 января 2026 года, чтобы избежать ограничений и не остаться без доступа к средствам.

Если же карта уже перевыпущена, ее можно получить в удобное время в ближайшем отделении.

О чем еще важно знать украинцам

Напомним, в Ощадбанке есть упрощенный механизм для закрытия счетов. Так, клиенты, которые больше не хотят обслуживаться в госбанке, могут не приезжать в отделение, в котором получали карту. Но на счету:

  • не должно быть остатка денег;
  • отсутствует задолженность.

Тогда закрыть карту можно будет в любом офисе. В то же время, если к карте подключена услуга овердрафт и есть долг, счет не закроют, пока его полностью не погасят.

Ранее мы рассказывали, что изменилось для клиентов Ощадбанка. Так, теперь они могут получать цифровые карты, вместо пластиковых аналогов. Также мы писали, как клиентам Ощадбанка сэкономить две тысячи гривен. Известно, что предлагает банк.

Ощадбанк деньги банки банк банковские счета
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации