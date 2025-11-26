Ощадбанк предупредил клиентов об изменении тарифов — сколько придется платить

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Государственный "Ощадбанк" вводит новые тарифы для своих клиентов. Изменения вступят в силу уже с 1 января 2026 года.

Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.

"Информируем, что в соответствии с решением продуктового комитета внесены изменения в тарифы за обслуживание текущего счета с использованием платежных карт", — говорится в обращении.

За что придется платить больше

С 1 января 2026 года в тарифных пакетах "Моя карта", "MORE" и "Детская карта" изменится стоимость сообщений, которая составит:

SMS-сообщения — 40 грн/месяц (сейчас 25 грн);

Viber — 25 грн/месяц (сейчас 15 грн).

Плату за Push-сообщения в приложении Ощадбанк вводить не будет. Услуга и в дальнейшем будет предоставляться за 0 грн/мес.

Однако в полтора раза возрастет стоимость предоставления выписки. За получение справки о движении средств на счете в отделении Ощадбанка придется заплатить 150 грн. Сейчас эта услуга стоит 100 грн.

Изменится также тариф на информирование об остатке средств на счете через кассы, терминалы и банкоматы Ощадбанка. Первый запрос в сутки, как и раньше, будет бесплатным, а вот за каждый последующий придется заплатить 5 грн (сейчас это стоит 3 грн).

Комиссия за попытку расчетов на сумму, превышающую доступную на карте, останется без изменений — 0 грн.

Клиентам Ощадбанка надо срочно заменить карты

Некоторым гражданам придется заменить карты Ощадбанка на новые. Если этого не сделать — с 1 января 2026 года банк их заблокирует.

Речь идет о клиентах, у которых:

срок действия карты истек с февраля 2022 года по октябрь 2025 года, и в течение сентября-октября 2025 года по ней была хотя бы одна операция (успешная или нет) в кассе, банкомате или терминале любого украинского банка;

срок действия карты истек с февраля 2022 года по октябрь 2025 года, но остаток на ней равен нулю, и за последние шесть месяцев не было ни одной операции.

"Таким клиентам следует обратиться в банк за новой картой — иначе с 1 января 2026 года эти карты будут заблокированы", — написал в своем Telegram-канале председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов.

Владельцам таких карт необходимо явиться в отделение госбанка, причем сделать это заранее — до 1 января 2026 года, чтобы избежать ограничений и не остаться без доступа к средствам.

Если же карта уже перевыпущена, ее можно получить в удобное время в ближайшем отделении.

