Главная Финансы Клиенты Ощадбанка будут платить больше за некоторые услуги

Клиенты Ощадбанка будут платить больше за некоторые услуги

Дата публикации 26 ноября 2025 06:01
обновлено: 15:22
Ощадбанк предупредил клиентов об изменении тарифов — сколько придется платить
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Государственный "Ощадбанк" вводит новые тарифы для своих клиентов. Изменения вступят в силу уже с 1 января 2026 года.

Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.

Читайте также:

"Информируем, что в соответствии с решением продуктового комитета внесены изменения в тарифы за обслуживание текущего счета с использованием платежных карт", — говорится в обращении.

За что придется платить больше

С 1 января 2026 года в тарифных пакетах "Моя карта", "MORE" и "Детская карта" изменится стоимость сообщений, которая составит:

  • SMS-сообщения — 40 грн/месяц (сейчас 25 грн);
  • Viber — 25 грн/месяц (сейчас 15 грн).

Плату за Push-сообщения в приложении Ощадбанк вводить не будет. Услуга и в дальнейшем будет предоставляться за 0 грн/мес.

Однако в полтора раза возрастет стоимость предоставления выписки. За получение справки о движении средств на счете в отделении Ощадбанка придется заплатить 150 грн. Сейчас эта услуга стоит 100 грн.

Изменится также тариф на информирование об остатке средств на счете через кассы, терминалы и банкоматы Ощадбанка. Первый запрос в сутки, как и раньше, будет бесплатным, а вот за каждый последующий придется заплатить 5 грн (сейчас это стоит 3 грн).

Комиссия за попытку расчетов на сумму, превышающую доступную на карте, останется без изменений — 0 грн.

Клиентам Ощадбанка надо срочно заменить карты

Некоторым гражданам придется заменить карты Ощадбанка на новые. Если этого не сделать — с 1 января 2026 года банк их заблокирует.

Речь идет о клиентах, у которых:

  • срок действия карты истек с февраля 2022 года по октябрь 2025 года, и в течение сентября-октября 2025 года по ней была хотя бы одна операция (успешная или нет) в кассе, банкомате или терминале любого украинского банка;
  • срок действия карты истек с февраля 2022 года по октябрь 2025 года, но остаток на ней равен нулю, и за последние шесть месяцев не было ни одной операции.

"Таким клиентам следует обратиться в банк за новой картой  иначе с 1 января 2026 года эти карты будут заблокированы", — написал в своем Telegram-канале председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов.

Владельцам таких карт необходимо явиться в отделение госбанка, причем сделать это заранее — до 1 января 2026 года, чтобы избежать ограничений и не остаться без доступа к средствам.

Если же карта уже перевыпущена, ее можно получить в удобное время в ближайшем отделении.

Ранее мы писали, что Ощадбанк может блокировать военнослужащим счета, куда поступает денежное обеспечение.

Также узнавайте, на какие товары могут получить скидки клиенты Ощадбанка.

тарифы Ощадбанк банки банковские карты Ощад24
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
