Услуга страхования от мошенничества – зачем нужна клиентам Ощадбанка

В отделениях государственного Ощадбанка клиентам за дополнительную плату предлагают оформить страхование от мошеннических действий. Об этой услуге рассказывают в отделениях госбанка.

Об этом написал один из граждан на странице Ощадбанка в социальной сети Facebook.

Услуга по страхованию в Ощадбанке

Как говорится в одном из сообщений, мужчину удивило, что такое предложение делают в банке, который принадлежит государству.

"Как по мне, то именно государство и должно гарантировать гражданам безопасность как личную, так и экономическую. И когда мы вкладываем свои средства в банк — именно банк должен заниматься безопасностью и защитой наших средств. Для этого у них даже есть своя служба безопасности", — говорится в сообщении.

Что ответили в Ощадбанке

На сообщение мужчины отреагировал сотрудник главного офиса банка. Он пояснил, предлагать клиентам покупать дополнительные товары или услуги — это нормальная практика для многих организаций, в том числе и банков.

"Сотрудник может лишь предложить клиенту тот или иной продукт, предварительно рассказав обо всех его преимуществах и ответив на вопросы клиента, в случае заинтересованности. Если продукт клиенту не нужен, он конечно может отказаться от него", — написал банкир.

Он также рассказал подробнее о программе страхования, которую предлагает Ощадбанк. Так, она покрывает мошенничество:

в торгово-сервисной сети;

в сети интернет;

с использованием банкомата;

с применением психологического давления на клиента.

Речь идет об операциях, которые возникают при непредвиденных обстоятельствах: переход на поддельный сайт, разглашение личных данных под действием обмана. Также клиент может рассчитывать на быстрое возмещение от страховой, если с его карты мошенники спишут деньги.

Как оформить услугу и сколько это стоит

Оплата за услугу является ежемесячной и, как отметили в главном офисе Ощадбанка, составляет от 25 гривен. После подключения средства ежемесячно будут автоматически списываться автоматически с карточного счета. Чтобы оформить страховую нужны: паспорт/ID карта, а также ИНН.

Ранее стало известно, что для клиентов Ощадбанка подорожают некоторые услуги. Речь идет о тарифных пакетах "Моя карта", "MORE" и "Детская карта". Также мы рассказывали, что Ощадбанк продлил срок действия части платежных карт до 30 июня 2026 года. Однако некоторым клиентам придется получить новые карты.