Цены на ячмень в ноябре — сколько нужно отдать за тонну

Дата публикации 1 ноября 2025 06:30
обновлено: 06:09
Цены на ячмень в Украине - что произошло в первый день ноября
Сбор урожая. Фото: УНИАН

Трейдеры в Украине активнее покупают ячмень, поскольку спрос со стороны фермеров упал. В то же время цены на культуру начинают расти.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее

Ячмень на экспорт

За неделю экспортные цены спроса на фуражный ячмень в Украине выросли на 50-100 грн за тонну, отмечают аналитики электронной зерновой биржи GrainTrade.

Так, доставить тонну ячменя в черноморские порты сейчас стоит от 10,3 тысячи до 10,4 тысячи гривен. Для цены максимальный уровень как для начала сезона.

"Но рост курса доллара относительно гривны продолжит двигать гривневые цены вперед", — говорится в сообщении.

Цены на ячмень в Украине

Ситуация на внутреннем рынке ячменя остается относительно стабильной, свидетельствует статистика на сайте Tripoli.land. Так, по состоянию на субботу, 1 ноября тонна культуры стоит 9 421 гривну — это на 180 гривен дороже, чем неделей ранее.

null
Цены на ячмень 1 ноября. Скриншот: Tripoli.land

Например, в пятницу, 24 октября ячмень в Украине стоил 9 241 гривну, однако в последующие дни культура дорожала. Так, уже 28 октября тонна стоила 9 341 гривну, а 29 октября 9 362 гривны. К 1 ноября ячмень подорожал до 9 421 гривны.

Ранее стало известно, что пшеница в Украине подорожала на 100 гривен. Цены меняются на фоне активного внутреннего спроса. Также мы рассказывали, что подсолнечник продается по стабильной цене в более 27 тысяч гривен. Известно, почему сохраняется спрос на семена.

