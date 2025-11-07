ПриватБанк предоставит клиентам скидку в 30% на медобследование — условия

Отделение ПриватБанка в столице. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного "ПриватБанка" могут получить скидку в 30% на медицинские услуги одной из клиник. Воспользоваться такой возможностью смогут владельцы некоторых карт до конца января 2026 года.

Об этом информирует пресс-служба государственного банка.

Что стоит знать о скидках на медобследование от ПриватБанка

Как отмечается, присоединиться к новому предложению ПриватБанка, предусматривающему предоставление скидок на медуслуги в клинике Synevo, смогут совершеннолетние клиенты, которые являются владельцами премиальных карт:

Mastercard World Black Edition;

Mastercard World Elite;

В финучреждении рассказали, что участие в акции гарантирует предоставление скидки в 30% на пакет № 310 "Ежегодный контроль показателей здоровья + отчет с описанием лабораторных показателей" (код услуги 1758).

Ссылку для заказа акционного пакета анализов можно получить в приложении "Приват24". Для этого необходимо:

зайти в предложение от Synevo в "Привет";

перейти по ссылке из предложения.

В случае отсутствия опции для получения ссылки стоит обратиться в Premium-поддержку или к персональному банкиру.

Скриншот. Источник: ПриватБанк

Как стать участником акции от ПриватБанка

Все, кто желает принять участие в акции по предоставлению скидки в 30% на пакет "Ежегодный контроль показателей здоровья", должны сделать несколько шагов. Для этого в приложении необходимо:

В предложении в "Привет" перейти по ссылке на сайт Synevo.ua. Осуществить оформление онлайн-заказа на сайте на пакет № 310 "Ежегодный контроль показателей здоровья". Рассчитаться за пакет анализов премиальной картой World Black Edition/World Elite.

