Срок действия старых карт ПриватБанка — клиентам указали на один важный нюанс

В государственном "ПриватБанке" проинформировали, нужна ли замена некоторым старым пластиковым картам. Также там уточнили важные детали и напомнили, как заказать доставку карты при необходимости.

Об этом сообщается в комментариях на странице ПриватБанка в соцсети Facebook.

Что делать клиентам ПриватБанка со старыми картами

С вопросом, необходимо ли менять карты с завершенным сроком действия, обращаются к банку сами клиенты в соцсети. Один из граждан отметил, что, несмотря на дедлайн действия старой карты, она продолжает функционировать.

"У меня вопрос: имею карту Универсальную, ее срок до 11/25. Но до сих пор вроде работает. Мне нужно ее менять, или какие-то другие действия делать, или просто пользоваться как обычно?", — говорится в обращении.

Как отметил представитель банка, сроки действия всех карт ПриватБанка автоматически продлены на период военного положения в Украине. Учитывая это, их можно использовать без перевыпуска, однако есть один важный нюанс. Они не везде будут функциональны, в частности, рассчитаться онлайн в сети уже не удастся.

"Карту пока что можно не менять, но оплаты по ней в интернете работать не будут. Поэтому лучше оформить цифровую карту в Приват24", — пояснили в банке.

В финучреждении отметили, что граждане могут заказать пластиковый аналог карты с доставкой через мобильное приложение. До конца года соответствующая услуга будет бесплатной.

Как заказать карту ПриватБанка онлайн

Клиенты финучреждения могут перевыпустить карту в системе "Приват24" за считанные минуты. Для этого необходимо:

зайти в приложение;

выбрать меню "Кошелек";

найти необходимую карту для перевыпуска;

указать адрес отделения;

выбрать пункт "Заказать карту".

