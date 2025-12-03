Видео
Видео

Старые карты ПриватБанка — клиентам назвали одну проблему

Старые карты ПриватБанка — клиентам назвали одну проблему

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 07:01
Срок действия старых карт ПриватБанка — клиентам указали на один важный нюанс
Карта ПриватБанка и деньги. Фото: Новини.LIVE

В государственном "ПриватБанке" проинформировали, нужна ли замена некоторым старым пластиковым картам. Также там уточнили важные детали и напомнили, как заказать доставку карты при необходимости.

Об этом сообщается в комментариях на странице ПриватБанка в соцсети Facebook.

Читайте также:

Что делать клиентам ПриватБанка со старыми картами

С вопросом, необходимо ли менять карты с завершенным сроком действия, обращаются к банку сами клиенты в соцсети. Один из граждан отметил, что, несмотря на дедлайн действия старой карты, она продолжает функционировать.

"У меня вопрос: имею карту Универсальную, ее срок до 11/25. Но до сих пор вроде работает. Мне нужно ее менять, или какие-то другие действия делать, или просто пользоваться как обычно?", — говорится в обращении.

Как отметил представитель банка, сроки действия всех карт ПриватБанка автоматически продлены на период военного положения в Украине. Учитывая это, их можно использовать без перевыпуска, однако есть один важный нюанс. Они не везде будут функциональны, в частности, рассчитаться онлайн в сети уже не удастся.

"Карту пока что можно не менять, но оплаты по ней в интернете работать не будут. Поэтому лучше оформить цифровую карту в Приват24", — пояснили в банке.

В финучреждении отметили, что граждане могут заказать пластиковый аналог карты с доставкой через мобильное приложение. До конца года соответствующая услуга будет бесплатной.

ПриватБанк
Скриншот. Источник: ПриватБанка в Fb

Как заказать карту ПриватБанка онлайн

Клиенты финучреждения могут перевыпустить карту в системе "Приват24" за считанные минуты. Для этого необходимо:

  • зайти в приложение;
  • выбрать меню "Кошелек";
  • найти необходимую карту для перевыпуска;
  • указать адрес отделения;
  • выбрать пункт "Заказать карту".

Ранее сообщалось, что ПриватБанк запустил новую опцию на основе искусственного интеллекта для бизнес-клиентов. Она уже доступна в приложении.

Еще мы писали, что клиенты ПриватБанка могут получить кэшбэк до 15 тыс. грн за некоторые международные переводы. Известно, кто именно будет иметь право на бонусы.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
