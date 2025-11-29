Видео
Лимиты на снятие наличных в ПриватБанке — сколько выдаст банкомат

Дата публикации 29 ноября 2025 07:01
Сколько наличных можно снять в банкомате ПриватБанка — актуальные лимиты
В 2025 году лимит на снятие наличных в Украине составляет 100 000 грн в день для снятия наличных со счета. Однако банки могут устанавливать свои ограничения на снятие денег в банкоматах или кассах.

Новини.LIVE рассказывают, сколько наличных можно снять в банкомате ПриватБанка.

Лимиты на снятие наличных в банкоматах ПриватБанка

Согласно информации на сайте финансового учреждения, по состоянию на ноябрь 2025 года, для снятия наличных в банкоматах установлены следующие ограничения:

  • до 20 000 грн каждые 3 часа и 100 000 гривен в сутки с карты ПриватБанка;
  • до 20 000 грн каждые 3 часа с карты другого банка;
  • услуга "Снять без карты": первое снятие — до 4 000 грн, далее — до 20 000 грн в сутки (не более 5 операций за 24 часа).

Где еще, кроме банкоматов, можно снять наличные деньги

Владельцы карт любых банков могут снимать деньги в кассах отделений ПриватБанка. При этом действуют следующие лимиты:

  • со счета (карты) клиента ПриватБанка — до 100 000 грн в сутки;
  • с карты другого банка — 20 000 грн за одну операцию и такую же сумму — в сутки.

Для обеспечения наличия наличных в отделении крупные суммы лучше заказывать заранее в Приват24 или по телефону 3700.

В отделениях банка, расположенных на территориях, находящихся под угрозой оккупации государством-агрессором, выдача иностранной валюты осуществляется в пределах остатка на счете при условии наличия наличных в кассе. Разрешение на выдачу средств дает руководитель отделения банка в зависимости от ситуации на момент выдачи.

Снять наличные (до 6 000 грн) также можно при оплате товара:

  • в сетях продовольственных супермаркетов и магазинов "АТБ", "Сильпо", Fozzy, "Фора", VARUS, "ЛотОК", "Точка", "Thrash! Траш!", "Сим23" (до 2 000 грн), NOVUS (до 500 грн), ROSHEN (до 500 грн);
  • на АЗС WOG, OKKO, "БРСМ-Нафта" (до 500 грн), "Укрнафта" (до 5 000 грн);
  • в аптеках "Белая ромашка".

Клиентам ПриватБанка за рубежом можно снимать до 12 500 грн (в эквиваленте) в день с гривневых и до 100 000 грн (в эквиваленте) в день с валютных карт. Комиссия за снятие составит 2% от суммы.

Автор:
Виктория Илюхина
