Переводы по сниженным ценам в Приват24 — кому доступно

Дата публикации 18 ноября 2025 07:01
обновлено: 07:44
ПриватБанк разрешил осуществлять некоторые переводы по сниженным ценам — все подробности
Банковское приложение. Фото: Новини.LIVE

У клиентов государственного "ПриватБанка" есть возможность осуществлять некоторые международные переводы по сниженным ценам до конца января 2026 года. В финучреждении объяснили, кто получит право платить меньше.

Об этом информирует пресс-центр государственного банка.

Читайте также:

Подробнее о переводах по сниженным ценам в ПриватБанке

По информации банка, воспользоваться сниженным тарифом можно при осуществлении международных переводов с картой Mastercard в приложении или на портале "Приват24". Комиссия будет действовать на таком уровне:

  • 1% — за перечисление средств с иностранной карты Mastercard на карту Mastercard от ПриватБанка (ранее составляла 1,5%);
  • 1% (не менее 50 грн) — с валютной карты Mastercard от банка на зарубежную карту Mastercard (до этого было 2%).

"Оставайтесь рядом с близкими, где бы они ни были, благодаря удобным переводам по сниженному тарифу", — сообщают в банке.

Как осуществить перевод в Приват24

Отправить перевод с зарубежной карты Mastercard на карту Mastercard от ПриватБанка можно быстро и безопасно в приложении или на портале банка. Для этого необходимо выполнить несколько шагов:

  1. Зайти в аккаунт "Приват24"
  2. Выбрать опцию "Перевести"
  3. В разделе "С карты" ввести реквизиты карты Mastercard зарубежного финучреждения, с которой нужно сделать перевод
  4. В пункте "Получатель" указать карту Mastercard от ПриватБанка
  5. Внести информацию о сумме перевода и нажать "Продолжить"

Для того, чтобы не вводить каждый раз данные иностранной карты Mastercard, можно добавить ее в кошелек в приложении.

В банке добавили, что отправлять переводы можно только с валютной карты Mastercard от ПриватБанка. Что касается сумм, то они должны быть в диапазоне:

  • минимально — 10 долларов (в эквиваленте);
  • максимально — 29,9 тыс. грн (в эквиваленте).

Общая сумма переводов на зарубежные карты Mastercard в "Приват24" не должна превышать 100 тыс. грн (в эквиваленте) на одного клиента в месяц.

Ранее мы писали, что ПриватБанк расширил сервисы для клиентов. Теперь расчеты можно будет принимать в Instagram или Telegram автоматически.

Также мы рассказывали, как получить в ПриватБанке кэшбэк до 15 тыс. грн. Такие суммы могут вернуть за некоторые международные переводы.

ПриватБанк деньги банки денежные переводы банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
