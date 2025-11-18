ПриватБанк разрешил осуществлять некоторые переводы по сниженным ценам — все подробности

Переводы по сниженным ценам в Приват24 — кому доступно
У клиентов государственного "ПриватБанка" есть возможность осуществлять некоторые международные переводы по сниженным ценам до конца января 2026 года. В финучреждении объяснили, кто получит право платить меньше.
Об этом информирует пресс-центр государственного банка.
Подробнее о переводах по сниженным ценам в ПриватБанке
По информации банка, воспользоваться сниженным тарифом можно при осуществлении международных переводов с картой Mastercard в приложении или на портале "Приват24". Комиссия будет действовать на таком уровне:
- 1% — за перечисление средств с иностранной карты Mastercard на карту Mastercard от ПриватБанка (ранее составляла 1,5%);
- 1% (не менее 50 грн) — с валютной карты Mastercard от банка на зарубежную карту Mastercard (до этого было 2%).
"Оставайтесь рядом с близкими, где бы они ни были, благодаря удобным переводам по сниженному тарифу", — сообщают в банке.
Как осуществить перевод в Приват24
Отправить перевод с зарубежной карты Mastercard на карту Mastercard от ПриватБанка можно быстро и безопасно в приложении или на портале банка. Для этого необходимо выполнить несколько шагов:
- Зайти в аккаунт "Приват24"
- Выбрать опцию "Перевести"
- В разделе "С карты" ввести реквизиты карты Mastercard зарубежного финучреждения, с которой нужно сделать перевод
- В пункте "Получатель" указать карту Mastercard от ПриватБанка
- Внести информацию о сумме перевода и нажать "Продолжить"
Для того, чтобы не вводить каждый раз данные иностранной карты Mastercard, можно добавить ее в кошелек в приложении.
В банке добавили, что отправлять переводы можно только с валютной карты Mastercard от ПриватБанка. Что касается сумм, то они должны быть в диапазоне:
- минимально — 10 долларов (в эквиваленте);
- максимально — 29,9 тыс. грн (в эквиваленте).
Общая сумма переводов на зарубежные карты Mastercard в "Приват24" не должна превышать 100 тыс. грн (в эквиваленте) на одного клиента в месяц.
