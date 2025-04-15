Работа с сокращенной продолжительностью — какие условия и оплата труда в 2025 году

Работники на предприятии. Фото: Freepik

В Украине некоторые категории граждан имеют право на сокращенную продолжительность рабочего времени. Известно, какие особенности соответствующей работы и каким образом происходит оплата такого труда в 2025 году.

Об этом рассказали специалисты профильного портала "Бухгалтер бюджетных учреждений".

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Условия сокращенного рабочего времени во время военного положения

Сокращенное рабочее время предусматривает меньшее количество отработанных часов за неделю, чем стандартный норматив рабочего времени (40 часов).

Согласно закону №2136-ІХ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", работникам, занятым на предприятиях из числа объектов критической инфраструктуры во время военного положения, могут устанавливать сокращенную продолжительность рабочего времени не более 40 часов в неделю.

Такое ограничение распространяется на оборонную сферу, сектор обеспечения жизнедеятельности населения и другие критические сферы.

Специалисты отмечают, что нормой рабочего времени в период военного положения для таких работников должно быть не более 60 часов в неделю.

Право на сокращенное рабочее время предоставляется только определенным категориям работников в соответствии с нормами законодательства. А именно:

если возраст работника составляет 16 до 18 лет — не более 36 ч. в неделю;

если работнику от 15 до 16 лет — максимум 24 ч. в неделю;

если работники заняты только на школьных каникулах в возрасте от 14 до 15 лет — 24 ч. в неделю;

если возраст работника от 14 до 18 лет и работает в свободное от учебы время — 18 ч. или 12 ч. в неделю;

если работа при вредных условиях труда в соответствии с перечнем №163 — не более 36 ч. в неделю;

если у работницы есть дети до 14 лет или дети с инвалидностью — согласно внутренним правилам работодателя.

Оплата труда за сокращенную продолжительность рабочего времени

По словам экспертов, важно не путать сокращенную продолжительность рабочего времени и неполную занятость, ведь оплата труда осуществляется в этих двух подходах в работе по-разному.

Так, в случае сокращенного рабочего времени работнику должны выплачивать даже во время военного положения полную тарифную ставку или оклад. Тогда как за неполное рабочее время человеку выплачивают средства пропорционально отработанному времени.

Такой нюанс в оплате труда очень важен, поэтому нужно четко различать эти два понятия во избежание юридических ошибок при оформлении с работником трудовых отношений.

Ранее сообщалось, что в 2025 году предприятия могут выплачивать работникам деньги вместо неиспользованных отпусков. Однако лишь некоторые категории граждан, наделенные соответствующим правом, смогут получить деньги за отдых.

Также мы писали, что в Гоструда рассказали о правах работников, у которых есть проблемы со здоровьем. Бывают ситуации, когда работодатели обязаны, соблюдая законодательство, выплатить заработную плату в тройном размере.