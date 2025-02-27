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Роботодавці почнуть робити цільові внески ― нові правила найму

27 лютого 2025 14:30
Ксенія Симонова - Редактор
Працевлаштування осіб з інвалідністю в Україні — як змінились правила
Людина співбесіді в офісі. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні оновили правила працевлаштування осіб з інвалідністю. Нові норми дають право вибору для роботодавців: дати такій людині робоче місце чи зробити цільовий внесок у Фонд соцзахисту.

Це передбачає законопроєкт №5344-д, підписаний президентом Володимиром Зеленським.

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Детальніше про нові правила працевлаштування осіб з інвалідністю  

Як зазначають автори ініціативи, мета нововведень — збільшити кількість цільових надходжень на соцзахист людей, які мають інвалідність.

Запрацюють нові норми з 1 січня 2026 року, у зв'язку з цим поточного року діятимуть старі правила як щодо виконання нормативу із забезпечення осіб з інвалідністю робочим місцем, так і щодо сплати штрафів за порушення такої вимоги.

З нового року роботодавці матимуть альтернативу у підтримці людей з інвалідністю:

  • працевлаштування людей з інвалідністю (одне робоче місце у компанію зі штатом від 8 до 25 працівників; 2% робочих місць — для тих, у кого основний вид діяльності — реабілітація чи догляд за особами з інвалідністю; 4% робочих місць — для компаній зі штатом більш ніж 25 осіб);
  • сплата цільового внеску для підтримки працевлаштування осіб з інвалідністю у Фонд соцзахисту осіб з інвалідністю.

Не платитимуть внески роботодавці, у яких:

  • середньооблікове число штатних працівників облікового складу у календарному кварталі не перевищує восьми працівників;
  • середньооблікове число штатних робітників облікового складу у календарному кварталі становить вісім і більше осіб та які виконали вимогу з нормативу надання робочих місць особам з інвалідністю;
  • іноземні диппредставництва та консульські установи.

Розмір внеску за непрацевлаштування осіб з інвалідністю  

Суму внеску будуть рахувати наступним чином. Необхідно помножити:

  • 40% середньомісячної зарплати календарного кварталу, розрахованої на одного працівника;
  • кількість місяців у кварталі;
  • різницю між нормативом і середньообліковим числом штатних працівників — осіб з інвалідністю (виконаним нормативом) за квартал, на основі вимог щодо розміру оплати праці.

Під час воєнного стану розмір внеску встановлять на рівні 50% базового розміру.

Нагадаємо, розмір мінімальної зарплати у 2025 році буде становити 8 тис. гривень. Уряд не має наміру робити жодних змін щодо мінімальних гарантій.  

Також ми писали, що чекає на роботодавця у разі, якщо працівник травмувався на виробництві. Законодавство передбачає, що підприємство має  реєструвати усі травми та нещасні випадки.

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