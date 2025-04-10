Робота в Україні — кому передбачена виплата у сумі тримісячного заробітку

Будівельник під час роботи. Фото: Freepik

У Державній службі України з питань праці розповіли про права працівників, які не можуть виконувати роботу за станом здоров'я. У такому випадку мають бути дотримані гарантії, передбачені на законодавчому рівні.

Про це йдеться на порталі Держпраці.

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Гарантії для працівників у разі невідповідності роботи стану здоров'я

Як пояснюють фахівці, працівникам надана можливість відмовитися від виконання робочих обов'язків, якщо утворилася небезпечна виробнича ситуація для життя та здоров’я людей. У такому разі громадянин має право повідомити про це керівнику або роботодавцю. Зі свого боку, компанія має підтвердити це, звернувшись до спеціалістів з охорони праці, представників профспілок чи страхового експерта з охорони праці.

Зокрема, у період простою через фактори, що не залежать від працівника, роботодавець має зберігати за ним заробіток у середньому розмірі.

Якщо працівник попередив роботодавця, а той не забезпечив належних умов для безпеки здоров'я, то має право розірвати трудовий договір з власного бажання. У такому разі громадянину мають виплатити вихідну допомогу в розмірі, прописаному в колективному договорі, проте не менше його тримісячного заробітку.

У разі поганого здоров'я працівника, якщо потребує легшої роботи, компанія зобов'язана перевести за його згодою на таку роботу на термін, що прописаний у медичному висновку. За необхідності роботодавець може скоротити робочий день та провести навчання працівника з отримання іншої професії в рамках законодавства.

"Якщо працівник відповідно до медичного висновку не може продовжувати виконувати свою роботу, передбачену трудовим договором, роботодавець має вжити заходів щодо переведення такого працівника на іншу роботу, яка відповідає його стану здоров’я. При цьому переведення працівника на іншу роботу можливо тільки за його згодою", — пояснюють фахівці.

У випадку зупинки підприємства, окремого виробництва або устаткування органом держнагляду за охороною праці чи службою охорони праці за працівниками має зберігатися місце роботи, а також їхній середній заробіток.

Якщо іншої роботи немає чи працівник відмовився від переведення, звільнення допускається на підставі пункту 2 статті 40 Кодексу законів про працю України (КЗпП). У такому разі йому мають виплатити вихідну допомогу у розмірі середньомісячної зарплати.

Куди громадянам скаржитись на умови праці

Працівник може подати скаргу до теруправління Державної служби з питань праці через виникнення трудового спору між працівником та роботодавцем у разі неможливості вирішити проблему самостійно безпосередньо на підприємстві.

Контактна інформація Держпраці:

електронна пошта: dsp@dsp.gov.ua;

(044) 279-00-85.

Також можна отримати консультацію онлайн, заповнивши спеціальну форму.

Якщо питання не вирішилось, то відповідне звернення стане надійним доказом у суді.

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