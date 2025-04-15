Робота зі скороченою тривалістю — які умови та оплата праці у 2025 році

Працівники на підприємстві. Фото: Freepik

В Україні деякі категорії громадян мають право на скорочену тривалість робочого часу. Відомо, які особливості відповідної роботи та яким чином відбувається оплата такої праці у 2025 році.

Про це розповіли фахівці профільного порталу "Бухгалтер бюджетних установ".

Реклама

Читайте також:

Умови скороченого робочого часу під час воєнного стану

Скорочений робочий час передбачає меншу кількість відпрацьованих годин за тиждень за стандартний норматив робочого часу (40 годин).

Відповідно до закону №2136-ІХ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", працівникам, які зайняті на підприємствах з числа об’єктів критичної інфраструктури під час воєнного стану, можуть встановлювати скорочену тривалість робочого часу не більше 40 годин за тиждень.

Таке обмеження поширюється на оборонну сферу, сектор забезпечення життєдіяльності населення та інші критичні сфери.

Фахівці наголошують, що нормою робочого часу у період воєнного стану для таких працівників має бути не більше 60 годин за тиждень.

Право на скорочений робочий час надається лише певним категоріям працівників відповідно до норм законодавства. А саме:

якщо вік працівника становить 16 до 18 років — не більше 36 год. на тиждень;

якщо працівнику від 15 до 16 років — максимум 24 год. на тиждень;

якщо працівники зайняті лише на шкільних канікулах віком від 14 до 15 років — 24 год. на тиждень;

якщо вік працівника від 14 до 18 років і працює у вільний від навчання час — 18 год. або 12 год. на тиждень;

якщо робота у шкідливих умовах праці відповідно до переліку №163 — не більше 36 год. на тиждень;

якщо у працівниці є діти до 14 років або діти з інвалідністю — згідно з внутрішніми правилами роботодавця.

Оплата праці за скорочену тривалість робочого часу

За словами експертів, важливо не плутати скорочену тривалість робочого часу та неповну зайнятість, адже оплата праці відбувається в цих двох підходах у роботі по-різному.

Так, у разі скороченого робочого часу працівнику мають виплачувати навіть під час воєнного стану повну тарифну ставку або оклад. Тоді як за неповний робочий час людині виплачують кошти пропорційно відпрацьованому часу.

Такий нюанс в оплаті праці дуже важливий, тому треба чітко розрізняти ці два поняття для уникнення юридичних помилок під час оформлення з працівником трудових відносин.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році підприємства можуть виплачувати працівникам гроші замість невикористаних відпусток. Проте лише деякі категорії громадян, наділені відповідним правом, зможуть отримати гроші за відпочинок.

Також ми писали, що у Держпраці розповіли про права працівників, у яких є проблеми зі здоров'ям. Бувають ситуації, коли роботодавці зобов'язані, дотримуючись законодавства, виплатити заробітну плату у потрійному розмірі.