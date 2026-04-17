ПриватБанк изменит комиссии за переводы: когда заработают новые тарифы

С 1 июня 2026 года в государственном учреждении "ПриватБанк" начнут действовать новые правила для осуществления международных переводов в мобильном приложении или веб-версии "Приват24". Как отмечают в банке, тогда завершится действие сниженных тарифов.

Тарифы на международные переводы в ПриватБанке

По данным банка, срок действия лояльных правил относительно международных переводов, осуществленных через приложение или веб-банкинг "Приват24" завершится 31 мая. Сейчас сниженный тариф распространяется на отправку из Украины по миру и получение средств из-за рубежа.

Минимальные комиссии установлены на таком уровне:

С иностранной карты на карту ПриватБанка — 1% вместо 1,5%; С валютной карты ПриватБанка на зарубежные карты — 1% вместо 2% (минимально 50 грн).

Как объясняют в банке, воспользоваться возможностью сэкономить до 31 мая могут владельцы валютных карт ПриватБанка.

Читайте также:

В частности, выполнять переводы максимально оперативно и безопасно можно через мобильное приложение "Приват24" в несколько шагов:

надо нажать на пункт "Перевести";

перейти в раздел "С карты";

указать реквизиты карты зарубежного финучреждения, с которой будет осуществлен денежный перевод;

указать свою карту ПриватБанка в разделе "Получатель";

ввести необходимую сумму перевода;

в конце нажать на опцию "Продолжить".

Что необходимо знать о переводах в ПриватБанке

На международные переводы в ПриватБанке распространяются жесткие ограничения. Отправлять суммы средств разрешается исключительно с валютной карты от ПриватБанка в таких пределах:

минимальная сумма — 10 долларов (в эквиваленте);

максимальная сумма — 29 900 грн (в эквиваленте).

Совокупно переводы на зарубежные карты Mastercard в "Приват24" должны быть в рамках 100 00 грн (в эквиваленте). Такая сумма актуальна для финансовых операций на одного клиента в течение месяца.

Лимит на покупку валюты онлайн в "Приват24" составляет 50 000 грн в месяц.

Клиентам также напомнили о наличии удобной опции для переводов за границу. Речь идет о возможности добавить иностранную карту в кошелек в приложении. Это позволит не вводить каждый раз ее данные.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что до 10 июля клиенты ПриватБанка могут получить кэшбэк за международные переводы на карты Visa. На каждом этапе программы начислят сумму в 2 026 грн, ее получат 300 участников акции.

Еще Новини.LIVE сообщали о правилах действия комиссии за обслуживание карт в ПриватБанке По данным финучреждения, тарифы могут существенно отличаться, в частности, 20 грн ежемесячно списывают комиссии по карте "Универсальная Gold", то есть 240 грн за год.