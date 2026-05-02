Переводы на карты ПриватБанка: какие операции имеют сниженные тарифы в мае

В мае 2026 года для части услуг в государственном "ПриватБанке" будут действовать льготные условия. В частности, сниженные тарифы предусмотрены для клиентов на некоторые международные переводы с картами банка.

Какие переводы в ПриватБанке обойдутся дешевле в мае

По информации банка, до конца мая для клиентов будут действовать льготные тарифы на международные переводы на зарубежные карты по всему миру, а также денежные переводы из-за рубежа на карты финучреждения в мобильном приложении и веббанкинге "Приват24".

Такой шаг со стороны банка призван сделать более доступными современные цифровые сервисы для украинцев.

Учитывая это, до 31 мая 2026 года предусмотрены такие сниженные цены на международные переводы онлайн:

За переводы с зарубежных карт на карты ПриватБанка — взимают 1% от суммы вместо 1,5%; За переводы с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты — 1% от суммы вместо 2% (минимально 50 грн).

Нюансы в осуществлении переводов в "Приват24"

Как объясняют в финучреждении, отправить денежный перевод с карты зарубежного банка на карту ПриватБанка онлайн можно в несколько кликов:

необходимо зайти в приложение или веб-версию;

нажать на кнопку "Перевести" или в веб-версии в меню "Перевод на карту";

ввести необходимые реквизиты карты зарубежного финучреждения;

выбрать карту ПриватБанка, на которую следует зачислить средства;

указать сумму перевода и подтвердить финансовую операцию.

В то же время сделать перевод с карты ПриватБанка на зарубежную карту можно в мобильном приложении или на портале следующим образом:

нажать на кнопку "Перевести" или в веб-версии в меню "Перевод на карту";

выбрать из шаблона/внести данные зарубежной карты;

указать сумму перевода;

в конце подтвердить финоперацию.

Отправлять зарубежные переводы возможно исключительно с валютной карты ПриватБанка в долларах или евро.

Также клиенты могут открыть цифровую валютную карту дистанционно в "Приват24", и осуществлять покупку валюты онлайн.

