Регистрация в ПриваБанке: кому и сколько будет выплачивать банк в 2026 году

ПриватБанк платит бонусы новым клиентам: сколько можно получить в апреле
В государственном ПриватБанке заработала реферальная программа, по которой финучреждение выплачивает по 150 гривен за оформление карты. Деньги предоставляют обоим участникам — и приглашенному клиенту, и тому, кто поделился ссылкой. Речь идет о сумме в 150 гривен.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт ПриватБанка.
Подробнее о реферальной программе ПриваБанка
Рекомендовать продукты банка и получать за это деньги можно до 8 апреля 2027 года. Присоединиться к программе "Порадь друзям" могут украинцы с Индивидуальным налоговым номером (ИПН). Для этого нужно:
- в приложении или веб-версии приложения Приват24 открыть меню "Посоветуй друзьям";
- выбрать продукт, который хотите посоветовать (например, карту "Универсальная");
- отправить ссылку тому, кого хотите пригласить в любом удобном мессенджере или социальной сети.
"Как только ваш друг оформит продукт по вашей ссылке, вознаграждение будет начислено вам обоим в программе лояльности "Привет" в течение суток", — отмечается в сообщении.
Дополнительные условия
Сейчас ПриватБанк начисляет бонусы, если оформить карты "Универсальная" или "Универсальная Gold". При этом советовать продукт можно только тем друзьям, у которых никогда не было такой карты или у них нет открытой карты более полугода.
Как сообщали Новини.LIVE, до 10 июля клиентам ПриватБанка будут начислять кэшбэки за международные переводы на карты Visa. Каждый этап предусматривает, что участникам будут выплачивать по 2 026 гривен. Такую сумму получат 300 участников акции.
Как рассказывали Новини.LIVE, ПриватБанк обновит правила международных переводов. Так, с 1 июня 2026 года банк отменит лояльные правила. Сейчас же на переводы за границу действуют сниженные тарифы.
