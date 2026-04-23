ПриватБанк начислит кэшбэк за переводы по номеру телефона от 1000 грн: условия

Банковское приложение на смартфоне.

До 20 июля 2026 года клиенты государственного "ПриватБанка" могут воспользоваться возможностью получить кэшбэк за осуществление некоторых денежных переводов по номеру телефона в мобильном приложении "Приват24". В частности, минимально за такие операции можно рассчитывать на компенсацию в размере 1000 грн.

Правила начисления кэшбэка в ПриватБанке

Согласно данным финучреждения, три месяца продлится кэшбек-программа, предусматривающая начисление различных сумм клиентам за осуществление переводов по номеру телефона в "Приват24" с картой Visa.

В рамках акции банк разыграет 300 кэшбэков размером в 1 000, 2 000, 3 000 грн, а главным призом станет iPhone 17 Pro Max.

"ПриватБанк и Visa запускает новую программу кэшбэков для тех, кто выбирает простые и безопасные переводы по номеру телефона в "Приват24" с картой Visa", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Чем больше клиент осуществит переводов, тем больше шансов получит стать владельцем подарков или кэшбэка. А именно:

за один перевод в течение одного этапа акции примет участие в розыгрыше кэшбэка в сумме 1 000 грн;

за два перевода за один этап акции приобщиться к розыгрышу кэшбэка в размере 2 000 грн;

за три перевода в течение одного этапа станет участником розыгрыша 3 000 грн.

Как принять участие в розыгрыше кэшбэка в "Приват24"

Для того, чтобы стать участником акции, необходимо быть совершеннолетними клиентами, иметь идентификационный код и активную карту Visa от ПриватБанка. После этого нужно выполнить следующие шаги:

активировать услугу пополнения карты по номеру телефона в приложении "Приват24", если еще не сделали этого;

отправить/получить перевод по номеру с картой Visa от 1 000 грн в "Приват24".

Как объясняют в банке, каждый перевод даст возможность выиграть кэшбэк и приз. Все такие операции, совершенные в период действия программы, участвуют в розыгрыше компенсаций и iPhone 17 Pro Max автоматически.

Сервис ПриватБанка для перевода средств с помощью номера телефона возможен, если получатель привязал его к номеру карты. Отправить средства можно, выбрав нужный контакт из телефонной книги. Для этого необходимо:

открыть приложение "Приват24";

перейти в меню "Перевести";

выбрать получателя из телефонной книги;

ввести его номер телефона.

указать необходимую сумму;

подтвердить перевод.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в апреле клиенты ПриватБанка могут оформить государственную помощь в размере 2000 грн на медобследование. Для этого есть несколько способов получить выплаты.

Еще Новини.LIVE писали, что в ПриватБанке за денежные переводы через Western Union можно получить денежные бонусы. Продолжительность кэшбек-программы составит четыре месяца, за это время разыграют компенсации, в том числе 35 000 грн.