Главная Финансы Переводы в Приват24: кому начислят кэшбэк от 1000 грн

Дата публикации 23 апреля 2026 07:01
ПриватБанк начислит кэшбэк за переводы по номеру телефона от 1000 грн: условия
Банковское приложение на смартфоне. Фото: Новини.LIVE

До 20 июля 2026 года клиенты государственного "ПриватБанка" могут воспользоваться возможностью получить кэшбэк за осуществление некоторых денежных переводов по номеру телефона в мобильном приложении "Приват24". В частности, минимально за такие операции можно рассчитывать на компенсацию в размере 1000 грн.

Об этом информирует пресс-служба госбанка, передают Новини.LIVE.

Правила начисления кэшбэка в ПриватБанке

Согласно данным финучреждения, три месяца продлится кэшбек-программа, предусматривающая начисление различных сумм клиентам за осуществление переводов по номеру телефона в "Приват24" с картой Visa.

В рамках акции банк разыграет 300 кэшбэков размером в 1 000, 2 000, 3 000 грн, а главным призом станет iPhone 17 Pro Max.

"ПриватБанк и Visa запускает новую программу кэшбэков для тех, кто выбирает простые и безопасные переводы по номеру телефона в "Приват24" с картой Visa", — говорится в сообщении.

Чем больше клиент осуществит переводов, тем больше шансов получит стать владельцем подарков или кэшбэка. А именно:

  • за один перевод в течение одного этапа акции примет участие в розыгрыше кэшбэка в сумме 1 000 грн;
  • за два перевода за один этап акции приобщиться к розыгрышу кэшбэка в размере 2 000 грн;
  • за три перевода в течение одного этапа станет участником розыгрыша 3 000 грн.

Как принять участие в розыгрыше кэшбэка в "Приват24"

Для того, чтобы стать участником акции, необходимо быть совершеннолетними клиентами, иметь идентификационный код и активную карту Visa от ПриватБанка. После этого нужно выполнить следующие шаги:

  • активировать услугу пополнения карты по номеру телефона в приложении "Приват24", если еще не сделали этого;
  • отправить/получить перевод по номеру с картой Visa от 1 000 грн в "Приват24".

Как объясняют в банке, каждый перевод даст возможность выиграть кэшбэк и приз. Все такие операции, совершенные в период действия программы, участвуют в розыгрыше компенсаций и iPhone 17 Pro Max автоматически.

Сервис ПриватБанка для перевода средств с помощью номера телефона возможен, если получатель привязал его к номеру карты. Отправить средства можно, выбрав нужный контакт из телефонной книги. Для этого необходимо:

  • открыть приложение "Приват24";
  • перейти в меню "Перевести";
  • выбрать получателя из телефонной книги;
  • ввести его номер телефона.
  • указать необходимую сумму;
  • подтвердить перевод.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в апреле клиенты ПриватБанка могут оформить государственную помощь в размере 2000 грн на медобследование. Для этого есть несколько способов получить выплаты.

Еще Новини.LIVE писали, что в ПриватБанке за денежные переводы через Western Union можно получить денежные бонусы. Продолжительность кэшбек-программы составит четыре месяца, за это время разыграют компенсации, в том числе 35 000 грн.

ПриватБанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
