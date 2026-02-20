Видео
Україна
Видео

Главная Финансы Черный рынок пошел против правил — куда движется курс доллара

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 15:51
Доллар на черном рынке сломал алгоритм - как изменился курс валюты
Курс доллара на черном рынке. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

НБУ снизил на три копейки курс доллара в пятницу, 20 февраля, установив его на уровне 43,2667 грн/долл. В банках прайсы изменились разнонаправленно — в продаже доллар подешевел до 43,50 грн (-3 копейки), а в покупке подорожал до 43,025 грн (+3 копейки).

Новини.LIVE рассказывают, что происходит с долларом на черном рынке.

Какой курс доллара установили частники

Утром пятницы, 20 февраля, на черном рынке доллар продавали по 43,276 грн, а покупали по 43,172 грн. Маржа, по данным портала "Курс Украины", составляла чуть более 10 копеек, что является средним показателем.

В течение нескольких часов доллар в продаже медленно дешевел, а курс покупки колебался в пределах 1-2 копеек, что является обычным явлением для конца рабочей недели.

Однако уже после 11:00 события на черном рынке начали разворачиваться не по стандартному сценарию — доллар снова рванул вверх и быстро вернулся к утреннему курсу в продаже. Ближе к 15:00 ситуация немного стабилизировалась. Курс продажи снизился до 43,272 грн/долл., а покупки — до 43,189 грн/долл.

Курс чорний
Курс доллара на черном рынке 20 февраля. Фото: скриншот

Когда можно выгодно обменять доллары

Финансист Богдан Яремчик объяснил в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, что колебания курса доллара происходят с определенной систематичностью. В отдельные дни он дорожает, в другие — умеренно дешевеет. Таким образом рынок реагирует на открытие или закрытие валютных торгов.

При этом, по мнению эксперта, конкретного времени, когда доллары покупать выгоднее всего, не существует. Однако обычно в четверг-пятницу валюта дешевле, чем в начале недели. Это обусловлено восходящим и нисходящим трендом.

"Если речь идет о паре сотен долларов, то большой разницы, когда именно покупать их или продавать, нет. Но если человек хочет купить несколько тысяч долларов, надо внимательно следить за курсовыми колебаниями и новостями финансового рынка", — отметил Богдан Яремчик.

В то же время надо учитывать, что в обменниках не всегда есть большая сумма. В банках тоже о валютообменных операциях лучше договариваться заранее.

Ранее мы рассказывали, почему доллары не стоит покупать на черном рынке. Ведь нет никакой гарантии, что полученные купюры будут настоящими.

Также узнавайте, сколько будет стоить доллар в Украине в 2026 году. Каким будет курс валюты, если осенью закончится война или, наоборот, произойдет обострение конфликта летом.

