Есть разница — как изменились 100 долларов после обновления

Есть разница — как изменились 100 долларов после обновления

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 14:04
100 долларов в 2025 году — в чем разница между старыми и новыми банкнотами (фото)
Доллары в конверте. Фото: УНИАН

Центральный банк Соединенных Штатов Америки раз в несколько лет меняет дизайн долларовых банкнот. Это делается для того, чтобы у мошенников не было шансов подделать валюту.

Последнее обновление доллара произошло в 2013 году. Сайт Новини.LIVE рассказывает, как изменились банкноты.

Читайте также:

Как выглядит обновленная купюра в 100 долларов

Так, новые 100-долларовые банкноты называются "синими", ведь их печатают на бумаге из синего цвета, рассказывают в The U.S. Currency Education Program.

null
100-долларовая банкнота после обновления в 2013 году. Скриншот The U.S. Currency Education Program

Также банкнота получила новые защитные элементы, а именно:

  • голубую ленту безопасности 3D, которая выполнена из тканевого материала, меняющего узоры при наклоне купюры. Если подвигать купюру, то можно увидеть колокольчики, которые будут меняться на цифру "100";
  • водяной знак — видимый с обеих сторон купюры при просвечивании;
  • цифра 100 с новым цветом — меняет цвет с медного на зеленый при наклоне банкноты;
  • чернила, меняющие цвет — изображение на купюре чернилами, которые меняют цвет при изменении угла обзора;
  • колокольчик в чернильнице — постоянно меняет цвет с медного на зеленый при наклоне;
  • текстурированные зоны — портрет Бенджамина Франклина и еще ряд элементов получили приподнятую текстуру, которая ощущается на ощупь;
  • главная Зеленая Типография — изображению учреждения улучшили детализацию и четкость.

Как проверить 100 долларов на подлинность

Лучшее решение — отдать валюту на проверку в финансовые учреждения. Но если деньги у вас дома, а тратить время вы не хотите, тогда можете осмотреть, например, водяные знаки и рельефные элементы — на поддельных банкнотах их не будет. Также стоит внимательно присмотреться к тому, кто изображен на купюре: если это не Бенджамин Франклин, то вы точно держите в руках фальшивую купюру в 100 долларов.

Напомним, украинцам в банках или обменниках могут выдать доллары со звездочками рядом с серийным номером. Такие купюры часто продают коллекционерам дороже номинальной стоимости. Узнавайте также, каким может быть курс гривны к евро в 2026 году.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
