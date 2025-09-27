100 долларов в 2025 году — в чем разница между старыми и новыми банкнотами (фото)

Доллары в конверте. Фото: УНИАН

Центральный банк Соединенных Штатов Америки раз в несколько лет меняет дизайн долларовых банкнот. Это делается для того, чтобы у мошенников не было шансов подделать валюту.

Последнее обновление доллара произошло в 2013 году. Сайт Новини.LIVE рассказывает, как изменились банкноты.

Как выглядит обновленная купюра в 100 долларов

Так, новые 100-долларовые банкноты называются "синими", ведь их печатают на бумаге из синего цвета, рассказывают в The U.S. Currency Education Program.

100-долларовая банкнота после обновления в 2013 году. Скриншот The U.S. Currency Education Program

Также банкнота получила новые защитные элементы, а именно:

голубую ленту безопасности 3D, которая выполнена из тканевого материала, меняющего узоры при наклоне купюры. Если подвигать купюру, то можно увидеть колокольчики, которые будут меняться на цифру "100";

водяной знак — видимый с обеих сторон купюры при просвечивании;

цифра 100 с новым цветом — меняет цвет с медного на зеленый при наклоне банкноты;

чернила, меняющие цвет — изображение на купюре чернилами, которые меняют цвет при изменении угла обзора;

колокольчик в чернильнице — постоянно меняет цвет с медного на зеленый при наклоне;

текстурированные зоны — портрет Бенджамина Франклина и еще ряд элементов получили приподнятую текстуру, которая ощущается на ощупь;

главная Зеленая Типография — изображению учреждения улучшили детализацию и четкость.

Как проверить 100 долларов на подлинность

Лучшее решение — отдать валюту на проверку в финансовые учреждения. Но если деньги у вас дома, а тратить время вы не хотите, тогда можете осмотреть, например, водяные знаки и рельефные элементы — на поддельных банкнотах их не будет. Также стоит внимательно присмотреться к тому, кто изображен на купюре: если это не Бенджамин Франклин, то вы точно держите в руках фальшивую купюру в 100 долларов.

Напомним, украинцам в банках или обменниках могут выдать доллары со звездочками рядом с серийным номером. Такие купюры часто продают коллекционерам дороже номинальной стоимости.