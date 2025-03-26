Курс гривны — по каким валютам НБУ будет рассчитывать в 2025 году

В Украине по-новому будут считать курс гривны — что изменил НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) изменит методику, по которой определяются валюты для установления официального курса гривны. Обновления заработают в последний день марта 2025 года.
Об этом говорится на сайте Нацбанка.
Что изменится на рынке валют
Так, предполагается, что перечень валют, для которых будет действовать официальный курс гривны, будет состоять из 41 иностранной валюты и специальных прав заимствования (СПЗ). Перечень будут пересматривать раз в три года и, если потребуется, будут вносить коррективы.
"В перечень валют, по которым будет устанавливаться официальный курс гривны, будут входить иностранные валюты 1-й группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов и иностранные валюты, эмитентами которых являются страны, которые по данным платежного баланса предыдущего года обеспечивали не менее 95% товарооборота с Украиной", — пояснили в Национальном банке.
Также изменится периодичность определения официального курса гривны к 11 валютам. Если раньше это происходило ежемесячно, то отныне процесс будет ежедневным. Это правило будет действовать, в частности, для:
- алжирского динара;
- бата;
- дирхама ОАЭ;
- донга;
- лари;
- ливанского фунта;
- малайзийского ринггита;
- саудовского риала;
- сербский динар;
- така;
- тунисского динара.
"Обновить подходы нужно, поскольку значительно вырос уровень автоматизации расчетов, поэтому уменьшились операционные ограничения и риски ежедневного расчета официального курса для широкого перечня валют. Учитывая это использование двух перечней валют (ежедневного и ежемесячного) для расчета официального курса гривны потеряло свою актуальность", — говорится в сообщении.
Более того — Нацбанк откажется от расчета официального курса к некоторым валютам. Например:
- российскому рублю;
- белорусскому рублю;
- бразильскому реалу;
- армянской драм;
- доминиканскому песо;
- иракскому динару;
- иранскому риалу;
- ливийскому динару;
- марокканскому дирхаму;
- новому тайванскому доллару;
- пакистанской рупии;
- туркменскому новому манату;
- узбекскому суму.
Что еще стоит знать
Доллар в Украине может потерять функции курсообразующей валюты, а курс гривны в будущем будет зависеть от евро. Как пояснила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, переход с доллара на евро пойдет на пользу украинской экономике, и изменения являются неотвратимыми, как и вступление Украины в Европейский Союз.
Также ранее мы рассказывали, когда в Украине восстановят фиксированный курс доллара. Сейчас официальный курс определяется на основе операций межбанковского рынка.
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