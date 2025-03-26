Курс гривны — по каким валютам НБУ будет рассчитывать в 2025 году

Человек держит в руках купюры по 1 тысяче гривен. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины (НБУ) изменит методику, по которой определяются валюты для установления официального курса гривны. Обновления заработают в последний день марта 2025 года.

Об этом говорится на сайте Нацбанка.

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Так, предполагается, что перечень валют, для которых будет действовать официальный курс гривны, будет состоять из 41 иностранной валюты и специальных прав заимствования (СПЗ). Перечень будут пересматривать раз в три года и, если потребуется, будут вносить коррективы.

"В перечень валют, по которым будет устанавливаться официальный курс гривны, будут входить иностранные валюты 1-й группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов и иностранные валюты, эмитентами которых являются страны, которые по данным платежного баланса предыдущего года обеспечивали не менее 95% товарооборота с Украиной", — пояснили в Национальном банке.

Также изменится периодичность определения официального курса гривны к 11 валютам. Если раньше это происходило ежемесячно, то отныне процесс будет ежедневным. Это правило будет действовать, в частности, для:

алжирского динара;

бата;

дирхама ОАЭ;

донга;

лари;

ливанского фунта;

малайзийского ринггита;

саудовского риала;

сербский динар;

така;

тунисского динара.

"Обновить подходы нужно, поскольку значительно вырос уровень автоматизации расчетов, поэтому уменьшились операционные ограничения и риски ежедневного расчета официального курса для широкого перечня валют. Учитывая это использование двух перечней валют (ежедневного и ежемесячного) для расчета официального курса гривны потеряло свою актуальность", — говорится в сообщении.

Более того — Нацбанк откажется от расчета официального курса к некоторым валютам. Например:

российскому рублю;

белорусскому рублю;

бразильскому реалу;

армянской драм;

доминиканскому песо;

иракскому динару;

иранскому риалу;

ливийскому динару;

марокканскому дирхаму;

новому тайванскому доллару;

пакистанской рупии;

туркменскому новому манату;

узбекскому суму.

Что еще стоит знать

Доллар в Украине может потерять функции курсообразующей валюты, а курс гривны в будущем будет зависеть от евро. Как пояснила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, переход с доллара на евро пойдет на пользу украинской экономике, и изменения являются неотвратимыми, как и вступление Украины в Европейский Союз.

Также ранее мы рассказывали, когда в Украине восстановят фиксированный курс доллара. Сейчас официальный курс определяется на основе операций межбанковского рынка.