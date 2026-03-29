Кредитные каникулы для военных в Украине: условия списания процентов
В Украине отдельные категории военнослужащих освобождаются от процентов и штрафов по кредиту на время службы. Кредитные каникулы можно оформить с первого дня мобилизации. Также льгота предоставляется супругам и мужьям защитников.
Об условиях и порядке оформления кредитных каникул для военнослужащих рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины .
Кто может оформить кредитные каникулы
Не платить проценты и штрафы по кредитам на время службы имеют право:
- мобилизованные;
- резервисты;
- контрактники.
Для мобилизованных и резервистов кредитные каникулы начинают действовать с первого дня призыва и продолжаются вплоть до момента увольнения. Место несения службы не имеет значения.
Среди контрактников воспользоваться льготой могут те, кто принимал участие в боевых действиях или мерах по обороне хотя бы один день (после 24 февраля 2022).
Для жен или мужчин указанных категорий военнослужащих также действует освобождение от уплаты процентов и штрафов по кредитам.
На какие кредиты не распространяется льгота
Кредитные каникулы не применяются к ссудам, взятым на покупку:
- жилья;
- автомобилей;
- энергетического оборудования
Речь идет о льготных кредитах, проценты по которым компенсируются государством или третьими лицами.
Какие документы нужно предоставить банку
При обращении в финансовое учреждение для оформления кредитных каникул необходимо предоставить пакет документов.
Мобилизированным и резервистам:
- военный билет или удостоверение офицера;
- справку по форме 5 (о прохождении службы);
- выписка из приказа о назначении (если в справке ф.5 не указан вид службы);
- свидетельство о браке (если льготу оформляет супруга/муж).
Контрактникам:
- военный билет или удостоверение офицера;
- справку по форме 5;
- выписка из приказа о назначении;
- свидетельство о браке (для супруги/супруга).
Кроме того, как мобилизованные и резервисты, так и контрактники должны предоставить документ, подтверждающий участие в боевых действиях или мерах по обороне. Выдает такие справки строевая часть по месту службы.
Часто задаваемые вопросы
Как вернуть проценты за кредит военнослужащим?
Надо обратиться с соответствующим заявлением в банк или микрофинансовую организацию, предоставившую кредит. В случае отказа в списании уплаченных военных процентов можно подать иск в суд.
Сколько продолжаются кредитные каникулы для военных?
Для мобилизованных, резервистов и контрактников кредитные каникулы длятся до момента увольнения со службы. Такие же сроки действуют для супругов и мужей защитников.
