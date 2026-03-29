Кредитные каникулы для военных в Украине: условия списания процентов

В Украине отдельные категории военнослужащих освобождаются от процентов и штрафов по кредиту на время службы. Кредитные каникулы можно оформить с первого дня мобилизации. Также льгота предоставляется супругам и мужьям защитников.

Об условиях и порядке оформления кредитных каникул для военнослужащих рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Кто может оформить кредитные каникулы

Не платить проценты и штрафы по кредитам на время службы имеют право:

мобилизованные;

резервисты;

контрактники.

Для мобилизованных и резервистов кредитные каникулы начинают действовать с первого дня призыва и продолжаются вплоть до момента увольнения. Место несения службы не имеет значения.

Среди контрактников воспользоваться льготой могут те, кто принимал участие в боевых действиях или мерах по обороне хотя бы один день (после 24 февраля 2022).

Для жен или мужчин указанных категорий военнослужащих также действует освобождение от уплаты процентов и штрафов по кредитам.

На какие кредиты не распространяется льгота

Кредитные каникулы не применяются к ссудам, взятым на покупку:

жилья;

автомобилей;

энергетического оборудования

Речь идет о льготных кредитах, проценты по которым компенсируются государством или третьими лицами.

Какие документы нужно предоставить банку

При обращении в финансовое учреждение для оформления кредитных каникул необходимо предоставить пакет документов.

Мобилизированным и резервистам:

военный билет или удостоверение офицера;

справку по форме 5 (о прохождении службы);

выписка из приказа о назначении (если в справке ф.5 не указан вид службы);

свидетельство о браке (если льготу оформляет супруга/муж).

Контрактникам:

военный билет или удостоверение офицера;

справку по форме 5;

выписка из приказа о назначении;

свидетельство о браке (для супруги/супруга).

Кроме того, как мобилизованные и резервисты, так и контрактники должны предоставить документ, подтверждающий участие в боевых действиях или мерах по обороне. Выдает такие справки строевая часть по месту службы.

Часто задаваемые вопросы

Как вернуть проценты за кредит военнослужащим?

Надо обратиться с соответствующим заявлением в банк или микрофинансовую организацию, предоставившую кредит. В случае отказа в списании уплаченных военных процентов можно подать иск в суд.

Сколько продолжаются кредитные каникулы для военных?

Для мобилизованных, резервистов и контрактников кредитные каникулы длятся до момента увольнения со службы. Такие же сроки действуют для супругов и мужей защитников.