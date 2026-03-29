Главная Финансы Кредитные каникулы для военных в Украине: условия списания процентов

Кредитные каникулы для военных в Украине: условия списания процентов

Дата публикации 29 марта 2026 19:41
Военный заполняет документ. Фото: Генштаб

В Украине отдельные категории военнослужащих освобождаются от процентов и штрафов по кредиту на время службы. Кредитные каникулы можно оформить с первого дня мобилизации. Также льгота предоставляется супругам и мужьям защитников.

Об условиях и порядке оформления кредитных каникул для военнослужащих рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Кто может оформить кредитные каникулы

Не платить проценты и штрафы по кредитам на время службы имеют право:

  • мобилизованные;
  • резервисты;
  • контрактники.

Для мобилизованных и резервистов кредитные каникулы начинают действовать с первого дня призыва и продолжаются вплоть до момента увольнения. Место несения службы не имеет значения.

Среди контрактников воспользоваться льготой могут те, кто принимал участие в боевых действиях или мерах по обороне хотя бы один день (после 24 февраля 2022).

Для жен или мужчин указанных категорий военнослужащих также действует освобождение от уплаты процентов и штрафов по кредитам.

На какие кредиты не распространяется льгота

Кредитные каникулы не применяются к ссудам, взятым на покупку:

  • жилья;
  • автомобилей;
  • энергетического оборудования

Речь идет о льготных кредитах, проценты по которым компенсируются государством или третьими лицами.

Какие документы нужно предоставить банку

При обращении в финансовое учреждение для оформления кредитных каникул необходимо предоставить пакет документов.

Мобилизированным и резервистам:

  • военный билет или удостоверение офицера;
  • справку по форме 5 (о прохождении службы);
  • выписка из приказа о назначении (если в справке ф.5 не указан вид службы);
  • свидетельство о браке (если льготу оформляет супруга/муж).

Контрактникам:

  • военный билет или удостоверение офицера;
  • справку по форме 5;
  • выписка из приказа о назначении;
  • свидетельство о браке (для супруги/супруга).

Кроме того, как мобилизованные и резервисты, так и контрактники должны предоставить документ, подтверждающий участие в боевых действиях или мерах по обороне. Выдает такие справки строевая часть по месту службы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, какими будут оклады и надбавки военных в апреле . Законодательством предусмотрено минимальное денежное довольствие защитников. Они также получают премии и доплаты за участие в боевых действиях.

Также Новини.LIVE писали о доплатах военнослужащим, имеющим особые заслуги перед Родиной и отмеченные государственными наградами. Размер надбавки зависит от типа награды и размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января.

Часто задаваемые вопросы

Как вернуть проценты за кредит военнослужащим?

Надо обратиться с соответствующим заявлением в банк или микрофинансовую организацию, предоставившую кредит. В случае отказа в списании уплаченных военных процентов можно подать иск в суд.

Сколько продолжаются кредитные каникулы для военных?

Для мобилизованных, резервистов и контрактников кредитные каникулы длятся до момента увольнения со службы. Такие же сроки действуют для супругов и мужей защитников.

кредиты военные льготы
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
