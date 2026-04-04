Зарплаты гражданских в ТЦК и СП - как рассчитываются выплаты в 2026 году

В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Украине трудоустроены не только военнослужащие. Так, в структуре военных комиссариатов задействованы также государственные служащие и работники. Зарплаты всем им выплачивает государство, однако суммы могут отличаться.

Как начисляют зарплату работникам ТЦК и СП

Для начисления денежного обеспечения военнослужащим, государственным служащим и работникам в ТЦК и СП применяют различные подходы, рассказали в Главном управлении коммуникаций Вооруженных Сил Украины на запрос Новини.LIVE. Так, если военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) получают денежное обеспечение, то зарплаты госслужащим и работникам начисляются по несколько иным методам. Их выплаты, в частности, подвязаны к системе оплаты труда.

Так, во время военного положения, как указано в постановлении Кабмина от 25.04.2023 №391, для расчета должностных окладов государственных служащих и работников в ТЦК, применяют коэффициенты 2 или 1,5. Величина коэффициентов зависит от региона, в котором функционирует центр комплектования. По другому постановлению правительства — от 25.08.2023 №928 работников, которые непосредственно выполняют обязанности и задачи (сквозные профессии), обеспечивают ежемесячными надбавками, поскольку их работа связана с особыми условиями труда:

на территориях активных боевых действий — 100% должностного оклада;

на территориях возможных боевых действий — 50% должностного оклада.

Что еще стоит знать

Напомним, что солдаты, сержанты и офицеры в ТЦК и СП получают зарплаты от 20 183 до 48 359 гривен ежемесячно. В конечную сумму учитываются все возможные надбавки. При этом финансовое обеспечение военнослужащих зависит от должности, статуса сотрудника и региона службы.

Читайте также:

Как рассказывали Новини.LIVE, военнослужащие с особыми заслугами перед Родиной и отмеченные государственными наградами, получают надбавки к зарплатам. Сколько именно начисляют — зависит от типа награды и минимальной зарплаты по состоянию на 1 января года, в котором выплачивается надбавка. Еще Новини.LIVE писали о минимальном денежном обеспечении в ВСУ. В апреле 2026 года речь идет о сумме в 20 130,05 гривен. Также для военных предусмотрены надбавки, сумма которых колеблется от 30 000 до 100 000 гривен.