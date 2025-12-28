Видео
Главная Финансы Кто получает деньги с квитанций за газ — в Нафтогазе объяснили

Кто получает деньги с квитанций за газ — в Нафтогазе объяснили

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 06:30
Оплата счетов за газ — кому именно платят потребители и какие услуги получают
Деньги и квитанция. Фото: Новини.LIVE

Потребители в Украине до сих пор точно не знают, какие обязанности имеют, например, Нафтогаз или облгазы. Поэтому часто у людей возникает вопрос: кому и за что они платят.

В пресс-службе газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали об этом подробнее.

Читайте также:

В чем разница между газоснабжающей компанией и газораспределительными сетями

Так, газоснабжающая компания предоставляет потребителям природный газ, а кроме этого еще обеспечивает клиентов надежным сервисом. Она, среди прочего, отвечает за:

  • формирование и печать платежек за потребленный газ;
  • закупку необходимого объема газа для своих клиентов;
  • консультации по оплатам, начислениям и состоянию расчетов;
  • клиентскую поддержку и онлайн-сервисы.

А газораспределительные сети (ГРМ) — это компании, которые распределяют, транспортируют газ к домам и отвечают за техническую часть. Они:

  • следят за работой и обслуживают газовые сети и трубы, которые ведут в дома потребителей;
  • учитывают потребленный газ и проверяют работу счетчиков;
  • ремонтируют и проводят модернизацию газопроводов;
  • формируют оплаты за распределение (доставку) газа.

Кому и за что мы платим

Из объяснения Нафтогаза следует, что объем потребленного газа определяет именно оператор ГРМ.

"Он обрабатывает показания счетчика, которые вы передаете напрямую или через сервисы газоснабжающей компании, и рассчитывает объем газа, потребленного за месяц. На основе этого рассчитанного объема газоснабжающая компания формирует счет за газ", — говорится в сообщении.

Соответственно, за потребленный газ украинцы платят газоснабжающей компании, а за его доставку — оператору ГРМ.

Что еще стоит знать

Напомним, с недавних пор клиентам газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" разрешили предоставлять данные со счетчиков и оплачивать природный газ через новое приложение "Куб". Однако тем, кто будет пользоваться приложением, нужно учитывать определенные финансовые нюансы.

Например, не все потребители знают, что за оплату счетов приложение "Куб" взимает комиссию, которая составляет 1%. Поэтому клиенты Нафтогаза, которые не хотят переплачивать, могут и в дальнейшем пользоваться другими сервисами, где комиссия отсутствует.

Ранее мы рассказывали, кто получит дополнительную платежку за газ в последний месяц 2025 года. Таким потребителям нужно будет оплатить услугу по техническому обслуживанию сетей дома. Также мы писали, что некоторым клиентам Нафтогаза нужно переоформить лицевые счета. Это касается тех, кто купил жилье.

Нафтогаз деньги газ счета оплата
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
