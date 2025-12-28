Оплата рахунків за газ — кому саме платять споживачі та які послуги отримують

Гроші і квитанція. Фото: Новини.LIVE

Споживачі в Україні досі достеменно не знають, які обов'язки мають, наприклад, Нафтогаз чи облгази. Тому часто у людей виникає питання: кому й за що вони платять.

У пресслужбі газопостачальної компанії "Нафтогаз України" розповіли про це детальніше.

У чому різниця між газопостачальною компанією та газорозподільними мережами

Так, газопостачальна компанія надає споживачам природний газ, а, окрім цього, ще забезпечує клієнтів надійним сервісом. Вона, серед іншого, відповідає за:

формування та друк платіжок за спожитий газ;

закупівлю необхідного обсягу газу для своїх клієнтів;

консультації щодо оплат, нарахувань і стану розрахунків;

клієнтську підтримку та онлайн-сервіси.

Натомість газорозподільні мережі (ГРМ) — це компанії, які розподіляють, транспортують газ до будинків та відповідають за технічну частину. Вони:

слідкують за роботою та обслуговують газові мережі й труби, які ведуть до осель споживачів;

обліковують спожитий газ та перевіряють роботу лічильників;

ремонтують та проводять модернізацію газопроводів;

формують оплати за розподіл (доставлення) газу.

Кому й за що ми платимо

З пояснення Нафтогазу випливає, що обсяг спожитого газу визначає саме оператор ГРМ.

"Він обробляє показання лічильника, які ви передаєте напряму або через сервіси газопостачальної компанії, та розраховує об’єм газу, спожитого за місяць. На основі цього розрахованого об’єму газопостачальна компанія формує рахунок за газ", — йдеться у повідомленні.

Відповідно, за спожитий газ українці платять газопостачальній компанії, а за його доставлення — оператору ГРМ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, віднедавна клієнтам газопостачальної компанії "Нафтогаз України" дозволили надавати дані з лічильників та оплачувати природний газ через новий застосунок "Куб". Однак тим, хто користуватиметься додатком, потрібно зважати на певні фінансові нюанси.

Наприклад, не усі споживачі знають, що за оплату рахунків додаток "Куб" стягує комісію, яка складає 1%. Тож клієнти Нафтогазу, які не хочуть переплачувати, можуть й надалі користуватися іншими сервісами, де комісія відсутня.

Раніше ми розповідали, хто отримає додаткову платіжку за газ в останній місяць 2025 року. Таким споживачам потрібно буде оплатити послугу з технічного обслуговування мереж будинку. Також ми писали, що деяким клієнтам Нафтогазу потрібно переоформити особові рахунки. Це стосується тих, хто купив житло.