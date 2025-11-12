Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Изменение лицевого счета — что нужно знать клиентам Нафтогаза

Изменение лицевого счета — что нужно знать клиентам Нафтогаза

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 08:50
обновлено: 08:53
Нафтогаз обнародовал правила изменения лицевого счета — кому необходима такая процедура
Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE

Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" могут переоформлять лицевые счета онлайн в случае покупки жилья. Украинцам объяснили, какую необходимо собрать информацию и документы для соответствующей процедуры во избежание проблем с оплатой счетов.

Об этом говорится в сообщении на странице ГК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Необходимость переоформления лицевого счета в Нафтогазе

Некоторые клиенты просят уточнить, доступен ли дистанционный вариант изменения лицевого счета для расчета за голубое топливо, который является персональным номером в газораспределительной компании, закрепленным за потребителем. В счете содержится вся необходимая информация о клиенте, что позволяет его идентифицировать в системе. Необходимость изменения актуальна в случае покупки жилья на вторичном рынке.

"Скажите, пожалуйста, как переоформить владельца счета в связи с покупкой квартиры. Интересует вариант онлайн. Заранее спасибо", — говорится в обращении.

Правила дистанционного переоформления счета

В ГК "Нафтогаз Украины" отметили, что для граждан доступен онлайн-вариант переоформления счета. Для смены владельца лицевого счета необходимо подготовить специальный пакет документов. Переоформление станет возможным на основе представленных:

  • документа на право собственности по адресу газоснабжения;
  • паспорта владельца (первая-вторая страницы), если ID карточка, то копию с обеих сторон;
  • идентификационного кода владельца;
  • заполненного заявления-присоединения;
  • заполненного согласия совладельцев, если помещение находится в собственности нескольких совладельцев.

Собранный пакет документов нужно отправить на электронную почту. Для этого необходимо отсканировать или сделать четкие фото каждого документа.

При отправке документов в теме письма нужно указать ЕІС-код.

Также можно подать скан-копии/фото документов на сайте компании. Для этого нужно:

  • зайти в раздел "Клиентам";
  • перейти в пункт "Актуализация данных".
Нафтогаз
Скриншот. Источник: Нафтогаз в Fb

Ранее мы писали, какая с декабря 2025 года будет стоимость природного газа для украинцев. В правительстве сделали заявление, какие ожидаются тарифы зимой.

Также мы сообщали, что в Нафтогазе обратились к клиентам с просьбой вовремя передавать показатели со счетчиков. Это поможет получать корректные цифры в платежках.

коммунальные услуги Нафтогаз ЖКХ деньги газ
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации