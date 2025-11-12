Нафтогаз обнародовал правила изменения лицевого счета — кому необходима такая процедура

Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE

Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" могут переоформлять лицевые счета онлайн в случае покупки жилья. Украинцам объяснили, какую необходимо собрать информацию и документы для соответствующей процедуры во избежание проблем с оплатой счетов.

Об этом говорится в сообщении на странице ГК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

Необходимость переоформления лицевого счета в Нафтогазе

Некоторые клиенты просят уточнить, доступен ли дистанционный вариант изменения лицевого счета для расчета за голубое топливо, который является персональным номером в газораспределительной компании, закрепленным за потребителем. В счете содержится вся необходимая информация о клиенте, что позволяет его идентифицировать в системе. Необходимость изменения актуальна в случае покупки жилья на вторичном рынке.

"Скажите, пожалуйста, как переоформить владельца счета в связи с покупкой квартиры. Интересует вариант онлайн. Заранее спасибо", — говорится в обращении.

Правила дистанционного переоформления счета

В ГК "Нафтогаз Украины" отметили, что для граждан доступен онлайн-вариант переоформления счета. Для смены владельца лицевого счета необходимо подготовить специальный пакет документов. Переоформление станет возможным на основе представленных:

документа на право собственности по адресу газоснабжения;

паспорта владельца (первая-вторая страницы), если ID карточка, то копию с обеих сторон;

идентификационного кода владельца;

заполненного заявления-присоединения;

заполненного согласия совладельцев, если помещение находится в собственности нескольких совладельцев.

Собранный пакет документов нужно отправить на электронную почту. Для этого необходимо отсканировать или сделать четкие фото каждого документа.

При отправке документов в теме письма нужно указать ЕІС-код.

Также можно подать скан-копии/фото документов на сайте компании. Для этого нужно:

зайти в раздел "Клиентам";

перейти в пункт "Актуализация данных".

Скриншот. Источник: Нафтогаз в Fb

