Нафтогаз обнародовал правила изменения лицевого счета — кому необходима такая процедура

Изменение лицевого счета — что нужно знать клиентам Нафтогаза
Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" могут переоформлять лицевые счета онлайн в случае покупки жилья. Украинцам объяснили, какую необходимо собрать информацию и документы для соответствующей процедуры во избежание проблем с оплатой счетов.
Об этом говорится в сообщении на странице ГК "Нафтогаз Украины" в Facebook.
Необходимость переоформления лицевого счета в Нафтогазе
Некоторые клиенты просят уточнить, доступен ли дистанционный вариант изменения лицевого счета для расчета за голубое топливо, который является персональным номером в газораспределительной компании, закрепленным за потребителем. В счете содержится вся необходимая информация о клиенте, что позволяет его идентифицировать в системе. Необходимость изменения актуальна в случае покупки жилья на вторичном рынке.
"Скажите, пожалуйста, как переоформить владельца счета в связи с покупкой квартиры. Интересует вариант онлайн. Заранее спасибо", — говорится в обращении.
Правила дистанционного переоформления счета
В ГК "Нафтогаз Украины" отметили, что для граждан доступен онлайн-вариант переоформления счета. Для смены владельца лицевого счета необходимо подготовить специальный пакет документов. Переоформление станет возможным на основе представленных:
- документа на право собственности по адресу газоснабжения;
- паспорта владельца (первая-вторая страницы), если ID карточка, то копию с обеих сторон;
- идентификационного кода владельца;
- заполненного заявления-присоединения;
- заполненного согласия совладельцев, если помещение находится в собственности нескольких совладельцев.
Собранный пакет документов нужно отправить на электронную почту. Для этого необходимо отсканировать или сделать четкие фото каждого документа.
При отправке документов в теме письма нужно указать ЕІС-код.
Также можно подать скан-копии/фото документов на сайте компании. Для этого нужно:
- зайти в раздел "Клиентам";
- перейти в пункт "Актуализация данных".
