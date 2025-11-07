Нафтогаз сделал предупреждение клиентам относительно данных лицевого счета — что просят сделать

Деньги и платежка за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" призвали граждан самостоятельно контролировать актуальность данных, что поможет предотвратить проблемы с доступом к сервисам. Клиентам предоставили пошаговую инструкцию для осуществления соответствующей процедуры.

Об этом сообщила пресс-служба ГК "Нафтогаз Украины" в социальной сети Facebook.

Необходимость обновления данных клиентов Нафтогаза

В компании отмечают, что клиентам необходимо осуществлять контроль за предоставленными сведениями в случае появления изменений. Речь идет об обновлении информации в системе ГК "Нафтогаз Украины", что позволит получать сервисы на высоком уровне.

Достоверность предоставленной информации станет гарантией избежания пяти главных проблем, с которыми могут столкнуться пользователи из-за некорректных данных. А именно:

появления возможных недоразумений с документами;

несвоевременной информации от компании по лицевому счету;

неправильных начислений за потребленное голубое топливо;

потере оперативного доступа к онлайн-сервисам и дистанционной возможности передачи данных счетчика;

некорректного и несвоевременного информирования об изменениях со стороны компании.

"Чтобы все сервисы ГК "Нафтогаз Украины" работали для вас бесперебойно, важно, чтобы ваши данные в системе были актуальными. Это основа качественного сервиса и быстрого взаимодействия", — отметили в пресс-службе.

Пошаговая инструкция по актуализации данных

Как сообщили в компании, для актуализации данных лицевого счета нет необходимости посещать сервисные центры, ведь клиенты могут воспользоваться такой возможностью на портале газоснабжающей компании.

Обновить данные можно быстро и просто, выполнив всего пять основных шагов. Для этого необходимо заранее подготовить необходимые документы. После чего нужно:

Перейти на сайт, где можно будет сформировать заявку на актуализацию или смену владельца лицевого счета. Ввести номер лицевого счета и первые три буквы фамилии. Подтвердить личность через СМС-код или телефонный звонок. Подать заявление одним из следующих вариантов: через Дію, ID.GOV.UA или вручную на сайте. Подписать заявление (Дія.Підпис, КЭП или собственноручно), добавить фото, сканы документов в форматах PDF, JPG или PNG.

На соответствующую процедуру понадобится всего несколько минут, однако в итоге обеспечит уверенность, что во всех данных наведен порядок, добавили в компании.

