Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Украинцы получат третью платежку за газ в декабре — Газсети

Украинцы получат третью платежку за газ в декабре — Газсети

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 08:50
обновлено: 08:57
Дополнительные счета за газ — кто заплатит за новую услугу в декабре
Коммунальные квитанции, деньги и подсчеты. Фото: Новини.LIVE

В декабре 2025 года украинцы получат дополнительные счета за предоставленную услугу по техническому обслуживанию внутридомовых газовых сетей. Известно, где можно ознакомиться с графиками осуществления обследований, какова будет стоимость и другие важные нюансы соответствующего сервиса.

Об этом сообщили в киевском филиале компании "Газораспределительные сети Украины".

Реклама
Читайте также:

Что входит в услугу по техобслуживанию

Как пояснили в филиале, в ноябре специалисты Газсети проведут техобслуживание внутридомовых газовых сетей на ряде объектов, в соответствии с графиками. Такая услуга позволит выявить и устранить:

  1. Утечки голубого топлива
  2. Неисправности арматуры
  3. Нарушение герметичности соединений

Проверки коснутся газопроводов общей собственности, расположенных вне квартир, в подъездах и на фасадах жилых домов.

Выявление различных дефектов позволит избежать угрозы для жизни и здоровья жителей многоквартирных домов в виде взрывов, пожаров, отравлений и других чрезвычайных ситуаций.

Стоимость и где узнать графики проведения обследования

Согласно закону "О жилищно-коммунальных услугах", в тариф входит стоимость техобследования, ремонтов газораспределительной системы и оборудования.

В 2025 году минимально стоит такой сервис из расчета на одну квартиру более 100 грн, однако на старых объектах с небольшим количеством квартир, где разветвленная система газопроводов, цена за услугу может превышать 1 тыс. грн.

Дополнительные счета необходимо будет оплачивать регулярно через каждые три или пять лет, в зависимости от возраста дома и газовых сетей:

  • в случае превышения возраста дома в 25 лет — один раз в три года;
  • если объекту менее 25 лет — один раз в пять лет.

В декабре счета поступят жителям домов, где были проведены работы в конце осени. С графиками осуществления обследований можно ознакомиться на сайтах Газсети в каждой конкретной области. В частности, в киевском регионе до конца ноября специалисты должны обследовать еще около сотни многоквартирных домов.

"В ноябре мы обследуем внутридомовые системы газоснабжения в 89 многоквартирных домах региона. Смотрите график работ на сайте Киевского филиала "Газсети" в разделе "Техническое обслуживание ВДСГ", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что клиенты Нафтогаза обязаны переоформить лицевые счета. Такая необходимость возможна в случае покупки жилья во избежание проблем с оплатой.

Также мы рассказывали, сколько украинцы будут платить за газ в декабре 2025 года. Правительство сообщило, ждать ли изменений в тарифах зимой.

коммунальные услуги Нафтогаз ЖКХ деньги газ
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации