Дополнительные счета за газ — кто заплатит за новую услугу в декабре

В декабре 2025 года украинцы получат дополнительные счета за предоставленную услугу по техническому обслуживанию внутридомовых газовых сетей. Известно, где можно ознакомиться с графиками осуществления обследований, какова будет стоимость и другие важные нюансы соответствующего сервиса.

Об этом сообщили в киевском филиале компании "Газораспределительные сети Украины".

Что входит в услугу по техобслуживанию

Как пояснили в филиале, в ноябре специалисты Газсети проведут техобслуживание внутридомовых газовых сетей на ряде объектов, в соответствии с графиками. Такая услуга позволит выявить и устранить:

Утечки голубого топлива Неисправности арматуры Нарушение герметичности соединений

Проверки коснутся газопроводов общей собственности, расположенных вне квартир, в подъездах и на фасадах жилых домов.

Выявление различных дефектов позволит избежать угрозы для жизни и здоровья жителей многоквартирных домов в виде взрывов, пожаров, отравлений и других чрезвычайных ситуаций.

Стоимость и где узнать графики проведения обследования

Согласно закону "О жилищно-коммунальных услугах", в тариф входит стоимость техобследования, ремонтов газораспределительной системы и оборудования.

В 2025 году минимально стоит такой сервис из расчета на одну квартиру более 100 грн, однако на старых объектах с небольшим количеством квартир, где разветвленная система газопроводов, цена за услугу может превышать 1 тыс. грн.

Дополнительные счета необходимо будет оплачивать регулярно через каждые три или пять лет, в зависимости от возраста дома и газовых сетей:

в случае превышения возраста дома в 25 лет — один раз в три года;

если объекту менее 25 лет — один раз в пять лет.

В декабре счета поступят жителям домов, где были проведены работы в конце осени. С графиками осуществления обследований можно ознакомиться на сайтах Газсети в каждой конкретной области. В частности, в киевском регионе до конца ноября специалисты должны обследовать еще около сотни многоквартирных домов.

"В ноябре мы обследуем внутридомовые системы газоснабжения в 89 многоквартирных домах региона. Смотрите график работ на сайте Киевского филиала "Газсети" в разделе "Техническое обслуживание ВДСГ", — говорится в сообщении.



