Україна
Головна Фінанси Розрахунок за газ по-новому — що треба знати про комісію

Розрахунок за газ по-новому — що треба знати про комісію

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 08:50
Оплата за газ по-новому — яку комісію стягують з клієнтів
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

Клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" отримали можливість передавати інформацію з лічильників та робити оплату за природний газ через новий застосунок "Куб". Однак такий розрахунок має певні нюанси. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії у соціальній мережі Facebook.

Читайте також:

Переваги сервісу "Куб" для клієнтів Нафтогазу

Компанія запустила новий мобільний застосунок "Куб" з ціллю зробити обслуговування клієнтів більш сучасним та зручним, адже поєднує всі послуги. Завдяки застосунку українські родини зможуть швидше розраховуватись та вирішувати питання газопостачальної сфери. Він передбачає:

  • передачу показників з лічильників газу;
  • оплату за двома квитанціями: за газ та розподіл;
  • оперування в одному профілі різними особовими рахунками;
  • відстеження витрати газу через дашборд;
  • отримання корисних порад щодо економії;
  • доступ до автоматичних нагадувань про передачу даних лічильників та необхідність розрахунку.

Завдяки застосунку "Куб" громадяни зможуть уникнути черг у відділеннях для оплати, що заощадить час.

Нюанси в розрахунку через застосунок "Куб"

За інформацією газопостачальної компанії, попри переваги нового сервісу, є й певні фінансові особливості. Для громадян під час оплати рахунків через новий мобільний застосунок "Куб" передбачена комісія. Платіжна система застосовує її на рівні 1% від суми.

Клієнти, які не бажають платити зайве, можуть надалі користуватися іншими доступними способами оплати без стягнення комісії.

Не передбачена комісія за спожитий газ через такі варіанти розрахунку:

  • через застосунок "Ощад24/7";
  • через застосунок/сайт банку ПУМБ;
  • через Монобанк;
  • через застосунок/портал фінустанови Райффайзен.
Нафтогаз куб
Скриншот. Джерело: Нафтогаз у Fb

Раніше ми повідомляли, що наприкінці року на ринку газу зменшилась кількість газопостачальників. Тому деякі клієнти мають перейти на обслуговування до іншої компанії. 
  
Також ми розповідали, кому надійде додаткова платіжка за газ у грудні. Йдеться про послугу з технічного обслуговування мереж будинку, що здійснюють фахівці Газмережі.  

комунальні послуги Нафтогаз гроші газопостачання газ
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
