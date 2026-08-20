Отпуск за свой счет: действует ли ограничение в 30 дней в 2026 году

Женщина держит кошелек с гривневой купюрой. Фото: Новини.LIVE

В Государственной службе Украины по вопросам труда пояснили, сколько может длиться отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам в 2026 году. Ранее работодатель мог предоставлять дополнительно до 30 календарных дней в год без оплаты, однако во время военного положения это правило перестало действовать.

О том, сколько дней могут отдыхать граждане в этом году, рассказывает издание Новини.LIVE.

Сколько дней отпуска предоставляется за свой счет в 2026 году

Как сообщили в Гоструда, по общим правилам работодатели могут предоставлять отпуска без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам до 30 календарных дней в год, отдельно от ежегодного оплачиваемого отпуска, однако во время военного положения соответствующее ограничение не действует.

Согласно статье 26 закона № 504/96-ВР "Об отпусках" по семейным обстоятельствам и по другим причинам работникам могут предоставляться отпуска без сохранения заработной платы по соглашению между работником и работодателем на срок, оговоренный соответствующим договором.

В случаях, предусмотренных частью третьей данной статьи, отпуск за свой счет может предоставляться без ограничения срока, предусмотренного частью первой этой статьи. Его продолжительность определяется соглашением сторон.

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При этом нормы законодательства не содержат требования об использовании отпуска единым непрерывным периодом. Учитывая это, по соглашению работника и работодателя дополнительные дни отдыха без сохранения заработной платы могут предоставляться отдельными периодами.

Каждый такой период должен оформляться отдельно на основании заявления и приказа. А именно:

Исключительно на основании заявлений работников; С согласия руководства, закрепленного в приказе; Оформляется любое количество раз; Может предоставляться на любой срок в течение военного положения.

При этом руководство наделено правом как согласиться, так и отказывать работникам в предоставлении второго неоплачиваемого отпуска.

Какие существуют ежегодные оплачиваемые отпуска

Во время военного положения изменились сроки и в отношении ежегодных оплачиваемых отпусков. Для обычных работников ежегодный основной отпуск ограничен 24 календарными днями.

В то же время в некоторых сферах работники могут претендовать на более длительный отпуск. В частности:

Промышленно-производственный персонал угольной, сланцевой, металлургической, электроэнергетической промышленности — 24 дня с увеличением за каждые два отработанных года на два дня, до 28 дней;

Работники лесной промышленности и хозяйства, государственных заповедников, национальных парков — до 28 дней;

Военизированный личный состав горноспасательных частей — до 30 дней;

Работники образовательных учреждений — до 56 дней в соответствии с порядком, утверждаемым правительством;

Лица с инвалидностью I–II группы — 30 дней, лица с инвалидностью III группы — 26 дней.

Также во время военного положения работодатели имеют право отказать работникам в предоставлении отпусков.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине некоторые работники госорганов и органов местного самоуправления могут ежегодно получать материальную помощь (на оздоровление). Известно, какие правила назначения таких выплат действуют и как производится расчет. Размер равен среднемесячной зарплате. Однако отдельно, без отпуска, такую помощь не выплачивают.

Еще Новини.LIVE писали, кому урезали право на компенсацию по больничным в размере 100% средней зарплаты. В этом году действуют новые условия предоставления выплат по временной нетрудоспособности. Согласно новому подходу, утратила силу одна из норм, дававшая право донорам претендовать на больничные в полном размере средней зарплаты без учета страхового стажа.