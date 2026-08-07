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Главная Финансы Право на 100% компенсации зарплаты: кому урезали сумму больничных

Право на 100% компенсации зарплаты: кому урезали сумму больничных

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 14:30
Больничные в Украине: кому больше не будут компенсировать 100% зарплаты
Врач в кабинете, деньги. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине право на назначение помощи по временной нетрудоспособности в основном зависит от имеющегося страхового стажа работников, а отдельным категориям граждан она выплачивается в размере 100% средней заработной платы без требований к стажу. Однако в некоторых случаях работникам больше не будут компенсировать полный размер зарплаты при начислении больничных в 2026 году.

О том, какие нормы законодательства действуют в настоящее время, рассказывают Новини.LIVE.

Какие правила начисления больничных в Украине

По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), работники могут рассчитывать на выплату больничных только при условии достаточного количества отработанных лет и страхового стажа. Сумма зависит от стажа и рассчитывается в процентах от средней заработной платы. Если гражданин накопил:

  • 3 года стажа — получит 50% зарплаты;
  • от 3 до 5 лет — начислят 60% зарплаты;
  • от 5 до 8 лет — назначат 70% зарплаты;
  • более 8 лет — выплатят 100% зарплаты.

Законом предусмотрено, что некоторые группы граждан имеют право на полную оплату больничного даже при меньшем страховом стаже.

Государство компенсирует время пребывания на больничном в размере 100% от средней заработной платы независимо от стажа:

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  1. Работникам и гиг-специалистам резидентов Dія.City — в размере зарплаты или дохода, с которых уплачивались страховые взносы;
  2. Лицам, отнесЕнным к 1–3 категориям пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы;
  3. Одному из родителей или лицу, их заменяющему, во время ухода за больным ребенком до 14 лет, пострадавшим в результате катастрофы на ЧАЭС;
  4. Ветеранам войны, пострадавшим участникам Революции Достоинства, а также членам семей погибших ветеранов войны и погибших защитников;
  5. Лицам, имеющим статус жертв нацистских преследований;
  6. Гражданам, реабилитированным в соответствии с законодательством о реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима.

Кто лишился права на 100% компенсацию

В 2026 году вступили в силу новые правила о предоставлении помощи по временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа для некоторых граждан.

Согласно новому подходу, с 26 января этого года утратила силу норма, позволявшая донорам получать больничные в полном размере средней зарплаты без учета стажа.

Те граждане, которые приобрели соответствующее право до вступления изменений в силу, смогут пользоваться ранее предоставленными правами в вопросе выплаты больничных в размере средней зарплаты только в течение одного года после донации крови или ее компонентов в предусмотренных законом объемах.

При оформлении заявления на финансирование страховых выплат работодатель должен обязательно указать соответствующую категорию застрахованного лица, если больничные будут выплачиваться с применением льготы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, какие оклады гарантированы госслужащим в августе. Согласно законодательству, в августе работники государственной службы получат должностные оклады не ниже минимально гарантированного уровня, который в этом году был пересмотрен. Зарплата состоит из двух основных составляющих. В частности, оклад включает в себя надбавки за выслугу лет и за ранг государственного служащего (не более 70%), а премия не будет превышать 30% оклада.

Еще Новини.LIVE писали, что в странах Европейского союза темпы роста заработной платы ускорятся к концу года. В частности, в последние кварталы они повысятся до 2,6%, а в начале 2027 года — до 2,7%. В то же время в украинском финансовом комитете ВРУ заявили, что в стране также важно последовательно повышать социальные стандарты и минимальную зарплату.

зарплаты работа больничные
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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