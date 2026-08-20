Відпустка за свій рахунок: чи діє ліміт у 30 днів у 2026 році

Жінка тримає гаманець з гривневою купюрою. Фото: Новини.LIVE

У Державній службі України з питань праці пояснили, скільки може тривати відпустка без збереження заробітної плати за сімейними обставинами у 2026 році. Раніше роботодавець міг надавати додатково до 30 календарних днів на рік без оплати, однак під час воєнного стану це правило перестало діяти.

Про те, скільки можуть відпочивати громадяни цього року, розповідає видання Новини.LIVE.

Скільки днів відпустки надається за свій рахунок у 2026 році

Як повідомили у Держпраці, за загальними правилами роботодавці можуть надавати відпустки без збереження зарплати з сімейних причин до 30 календарних днів на рік, окремо від щорічної оплачуваної відпустки, однак під час воєнного стану відповідне обмеження не діє.

Згідно зі статтею 26 закону №504/96-ВР "Про відпустки" за сімейними обставинами та з інших причин працівникам можуть надавати відпустки без збереження зарплати за згодою між працівником і роботодавцем на термін, обумовлений відповідною угодою.

У випадках, передбачених частиною третьою статті, відпустку за свій рахунок можуть надавати без обмеження терміну, передбаченого частиною першою цієї статті. Її тривалість має визначатися угодою сторін.

Читайте також:

При цьому норми законодавства не мають вимоги щодо її використання єдиним безперервним періодом. З огляду на це, за згодою працівника та роботодавця додаткові дні відпочинку без збереження зарплати можуть надавати окремими періодами.

Кожен такий період має бути оформлений окремо на підставі заяви та наказу. А саме:

Виключно на основі заяв працівників; За згоди керівництва, закріпленої у наказі; Оформлюється будь-яку кількість разів; Може надаватися на будь-який термін упродовж воєнного стану.

Водночас керівництво наділене правом як погоджуватися, так і відмовляти працівникам у наданні другої неоплачуваної відпустки.

Які існують щорічні оплачувані відпустки

Під час воєнного стану змінилися терміни і щодо щорічних оплачуваних відпусток. Звичайним працівникам щорічну основну відпустку обмежено 24 календарними днями.

Водночас деякі сфери дозволяють претендувати працівникам на більш тривалий відпочинок. Зокрема:

Промислово-виробничий персонал вугільної, сланцевої, металургійної, електроенергетичної промисловості — 24 дні із збільшенням за кожні два відпрацьовані роки на два дні, до 28 днів;

Працівники лісової промисловості та господарства, держзаповідників, нацпарків — до 28 днів;

Воєнізований особовий склад гірничорятувальних частин — до 30 днів;

Працівники освітніх закладів — до 56 днів за порядком, затвердженим урядом;

Особи з інвалідністю I-II групи — 30 днів, особи з інвалідністю III групи — 26 днів.

Також під час воєнного стану роботодавці мають право відмовити працівникам у наданні відпусток.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні деякі працівники держорганів та органів місцевого самоврядування можуть отримувати щорічно матдопомогу (на оздоровлення). Відомо, які діють правила призначення таких виплат та як здійснюється розрахунок. Розмір дорвінює середньомісячній зарплаті. Проте окремо без відпустки такої допомоги не виплачується.

Ще Новини.LIVE писали, кому урізали право на компенсації за лікарняними 100% середньої зарплати. Цього року діють нові умови надання виплат з тимчасової непрацездатності. За новим підходом, втратила чинність одна з норм, що давала право донорам претендувати на лікарняні у повному розмірі середньої зарплати без страхового стажу.