Допомога на додаток до зарплати: хто отримає виплати на оздоровлення та суми

Гроші та підрахунки в офісі. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні окремі працівники державних органів та органів місцевого самоврядування (ОМС) мають право на матеріальну допомогу у розмірі середньомісячної заробітної плати (на оздоровлення). Відомо, за яких умов призначають відповідні виплати та як здійснюють розрахунок.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію Міністерства соціальної політики.

Коли передбачена матдопомога на додаток до зарплати

Як випливає з листа Мінсоцполітики №1290/13/84-16, матеріальна допомога на оздоровлення надається працівникам держорганів та ОМС у разі оформлення щорічної відпустки. Виплати призначають на основі поданої заяви та на підставі наказу/розпорядження керівництва.

Окремо без відпустки відповідну допомогу не виплачують. Через те, що матдопомога на оздоровлення має надаватися до загальної відпустки, подією, з якою пов’язана відповідна виплата, є старт відпустки (або її частини).

Таким чином важливою є не дата видання наказу керівництва про виплату допомоги, а дата початку відпустки.

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Як проводять розрахунок розміру матдопомоги

Працівникам держорганів допомога на оздоровлення виплачується у розмірі середньомісячної зарплати або посадового окладу. Алгоритм розрахунку середньої заробтіної плати умовно поділяють на п'ять кроків. А саме:

Визначають розрахунковий період. Встановлюють суму виплат за розрахунковий період. Обчислюють середньоденну зарплату: виплати, що нараховані працівникові упродовж розрахункового періоду та беруть участь у розрахунку середньої зарплати, ділять на кількість фактично відпрацьованих робочих днів за розрахунковий період. Визначають середньомісячну кількість робочих днів: кількість робочих днів у розрахунковому періоді за графіком роботи ділять на 12. Встановлюють середньомісячну зарплату.

Розрахунок середньої місячної заробітної плати:

ЗПсер. міс. = ЗПсер. дн. × Крдсер. міс.

ЗПсер. міс. — середня місячна заробітна плата.

ЗПсер. дн. — середня денна зарплата.

Крдсер. міс. — середня кількість робочих днів у місяці.

У разі, якщо у розрахунковому періоді працівника відсутня зарплата чи розрахунковий період, то середню зарплату визначать, виходячи з окладу працівника.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, хто має право отримати кілька типів відпусток протягом року. Під час війни законодавство дає можливість оформити відпочинок без збереження зарплати. Зокрема, таким правом можуть скористатися внутрішньо переміщені особи або працівники, які виїхали за кордон. Вони можуть претендувтати на неоплачувану відпустку після використання 90 днів відпочинку.

Ще Новини.LIVE повідомляли про те, що у 2027 році в Україні деякі фахівці отримають підвищені посадові оклади. В одній з державних установ декому платитимуть на 4 300 грн більше, а загальна сума сягне 48 000 грн. Також президент узаконив доплати для працівників органів місцевого самоврядування.