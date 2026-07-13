Помощь в дополнение к зарплате: кто получит выплаты на оздоровление и суммы

Деньги и подсчеты в офисе. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине отдельные сотрудники государственных органов и органов местного самоуправления (ОМС) имеют право на материальную помощь в размере среднемесячной заработной платы (на оздоровление). Известно, при каких условиях назначаются соответствующие выплаты и как производится расчет.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Министерства социальной политики.

Когда предусмотрена материальная помощь в дополнение к зарплате

Как следует из письма Минсоцполитики №1290/13/84-16, материальная помощь на оздоровление предоставляется сотрудникам госорганов и ОМС в случае оформления ежегодного отпуска. Выплаты назначаются на основании поданного заявления и приказа/распоряжения руководства.

Отдельно, без отпуска, соответствующая помощь не выплачивается. Поскольку материальная помощь на оздоровление должна предоставляться до начала общего отпуска, событием, с которым связана соответствующая выплата, является начало отпуска (или его части).

Таким образом, важной является не дата издания приказа руководства о выплате пособия, а дата начала отпуска.

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Как производится расчет размера материальной помощи

Работникам государственных органов помощь на оздоровление выплачивается в размере среднемесячной заработной платы или должностного оклада. Алгоритм расчета средней заработной платы условно делится на пять этапов. А именно:

Определяют расчетный период. Устанавливают сумму выплат за расчетный период. Рассчитывают среднедневную заработную плату: выплаты, начисленные работнику в течение расчетного периода и участвующие в расчете средней заработной платы, делят на количество фактически отработанных рабочих дней за расчетный период. Определяют среднемесячное количество рабочих дней: количество рабочих дней в расчетном периоде по графику работы делят на 12. Устанавливают среднемесячную заработную плату.

Расчет среднемесячной заработной платы:

ЗПср. мес. = ЗПср. дн. × Крдср. мес.

ЗПср. мес. — средняя месячная заработная плата.

ЗПср. дн. — средняя дневная заработная плата.

Крдср. мес. — среднее количество рабочих дней в месяце.

В случае, если в расчетном периоде у работника отсутствует заработная плата или расчетный период, то среднюю заработную плату определят, исходя из оклада работника.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, кто имеет право на несколько видов отпусков в течение года. Во время войны законодательство дает возможность оформить отпуск без сохранения зарплаты. В частности, таким правом могут воспользоваться внутренне перемещенные лица или работники, выехавшие за границу. Они могут претендовать на неоплачиваемый отпуск после использования 90 дней отпуска.

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