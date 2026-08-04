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Главная Финансы Зарплаты судей выросли на 140 000 грн: у кого изменились суммы в 2026 году

Зарплаты судей выросли на 140 000 грн: у кого изменились суммы в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 14:30
Зарплаты судей в Украине: у кого вознаграждение достигло 446 720 грн
Женщина в офисе, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине отмечается стабильный рост средней заработной платы сотрудников центральных органов судебной власти. В течение первого полугодия 2026 года наиболее динамично менялись судейские вознаграждения в Верховном Суде, Высшей квалификационной комиссии судей и в Высшем совете правосудия.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на обнародованную информацию Министерства финансов.

Как изменились зарплаты в центральных органах судебной власти

Согласно данным Минфина, Верховный Суд лидирует по наиболее существенному росту оплаты труда за последние шесть месяцев года: средняя сумма увеличилась почти на 140 000 грн, достигнув 446 720 грн (на 45,4%). Тогда как в начале года вознаграждение судей составляло 307 310 грн.

Оплата труда в Высшей квалификационной комиссии судей за полгода выросла до 301 380 грн (на 8,2%), в Высшем совете правосудия — до 319 070 грн (на 1,3%).

В целом среднее значение вознаграждения в вышеуказанных органах выросло на 29 850 грн, или на 23,7%. Показатель увеличился с января с 126 130 грн до 155 980 грн.

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Зарплаты судей. Источник: Минфин

За шесть месяцев года среднее вознаграждение судей изменилось следующим образом:

В Верховном суде

  • январь — 307 310 грн;
  • июнь — 446 720 грн.

В Высшей квалификационной комиссии судей

  • январь — 278 480 грн;
  • июнь — 301 380 грн.

В Высшем совете правосудия

  • январь — 315 010 грн;
  • июнь — 319 070 грн.

В Высшем антикоррупционном суде

  • январь — 193 310 грн;
  • июнь — 197 810 грн.

В Государственной судебной администрации

  • январь — 117 920 грн;
  • июнь — 144 430 грн.

В Конституционном Суде

  • январь — 345 340 грн;
  • июнь — 375 280 грн.

Какая средняя зарплата в аппаратах органов судебной власти

В июне 2026 года в целом в органах судебной власти центрального уровня зарплату начислили 2 457 работникам. В среднем оплата труда в аппаратах органов судебной власти центрального уровня составила 71 460 грн.

Самое высокое среднее значение среди учреждений судебной власти было в Высшем суде по вопросам интеллектуальной собственности — 102 100 грн. Примечательно, что в этом учреждении числится только один сотрудник.

Другие средние зарплаты сотрудников в аппаратах находятся на следующем уровне:

  • в Верховном суде — 78 260 грн;
  • в Высшей квалификационной комиссии судей Украины — 75 630 грн;
  • в Высшем совете правосудия — 68 870 грн;
  • в Высшем антикоррупционном суде — 68 580 грн;
  • в Государственной судебной администрации Украины — 67 510 грн;
  • в Конституционном суде Украины — 58 640 грн;
  • в Национальной школе судей Украины — 57 750 грн;
  • в Службе судебной охраны — 52 110 грн.

В среднемесячный размер зарплаты входят все выплаты: должностные оклады, вариативные части (премии), гарантийные и компенсационные выплаты, перерасчеты за прошлые периоды.

зарплати судді
Зарплаты в судебных органах. Источник: Минфин

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в странах ЕС темпы роста заработной платы могут ускориться в конце года. В то же время глава финансового комитета ВРУ отметил, что в Украине также важно последовательное повышение социальных стандартов и минимальной зарплаты, и необходимо учитывать обратное влияние, поскольку инфляция обесценивает доходы.

Также Новини.LIVE писали, что индекс инфляции за июнь в 99,9%, от которого зависит индексация зарплаты в бюджетной сфере, не превысил порог индексации в 103%. В связи с этим в августе доходы бюджетников будут сохранены на прежнем уровне. Работодатели будут применять в августе те же правила индексации, что и в предыдущие два месяца.

зарплаты деньги судьи
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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