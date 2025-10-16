ПриватБанк предоставляет различные варианты защиты счетов — как уберечь деньги

Карта ПриватБанка и компьютер. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного "ПриватБанка" имеют доступ к ряду вариантов усиления защиты банковских счетов. Речь идет о способах блокировки карт в оперативном порядке, не дожидаясь соединения с оператором на "горячей линии" банка.

О проблемах с оперативным соединением с контакт-центром банка рассказал один из клиентов на портале "Минфин".

Проблемы с доступом к оператору ПриватБанка

По информации клиента банка, однажды в ночное время на его телефон поступила серия сообщений с кодом для доступа к средствам. В такой ситуации во избежание угрозы мошеннических списаний он начал сразу звонить к оператору на "горячую линию" банка. Однако там столкнулся с проблемой доступа к представителю банка, ведь сейчас предусмотрено прежде всего общение с ботом. Только после этого клиенты могут связаться с оператором.

Гражданин рассказал, что в связи с этим пришлось длительное время ждать разговора с оператором, тогда как на тот момент речь шла о необходимости оперативного вмешательства со стороны банка. Промедление могло грозить потерей средств, отметил клиент.



"После полуночи начали поступать коды подтверждения для входа в различные ресурсы. На всякий случай решил набрать Приват для ограничения операций по карте. Как всегда, несколько минут на их ИИ. После сообщения, что надо срочно заблокировать операции по карте, 12 минут ожидания на соединение с оператором и до сих пор жду...", — отметил гражданин.

Скриншот обращения к банку. Источник: Минфин

Варианты оперативных действий для защиты средств от мошенников

На портале отметили, что в случае угрозы мошеннических списаний не стоит медлить. Для этого есть несколько вариантов самостоятельной блокировки карты или номера финансового телефона.

В частности, клиенты могут сами помешать мошенникам через банкинг "Приват24", написав в чат "Помощь Онлайн".

Также в самом приложении необходимо сделать следующие шаги:

в меню "Коммуникации" открыть пункт "Сообщить о мошенничестве";

найти в списке подобную ситуацию;

указать номер телефона, с которого могли звонить мошенники (при наличии);

нажать пункт "Продолжить";

выбрать карту, к которой хотели добраться мошенники;

добавить детали и в конце нажать "Продолжить".

В "Приват24" с помощью сервиса "Закрытие карты" можно самостоятельно ее заблокировать. Для этого можно перейти в раздел "Мои счета":

выбрать нужную карту;

нажать на пункты "Управление" и "Заблокировать".

Кроме того, подать обращение о мошенничестве можно:

в телефонном режиме по короткому номеру 3700;

по возможности — в отделении банка.

Ранее мы сообщали, что клиентам услуги приложения ПриватБанка стали доступны без оплаты за интернет. Такие правила коснутся тех, кто пользуется услугами операторов Vodafone и lifecell.

Также клиентам ПриватБанка грозит потеря доступа к приложению. Чтобы этого не произошло, необходимо ежегодное обновление персональной информации в банке.