ПриватБанк предоставит некоторым клиентам до 50 тыс. грн — кто получит осенью

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE

Некоторые клиенты государственного "ПриватБанка" могут получить бонус до 50 тыс. грн при оплате картой Mastercard Business. Такая возможность предусмотрена при соблюдении условий новой акции финучреждения.

Об этом сообщает пресс-служба государственного банка.

Реклама

Читайте также:

Подробнее об акционной программе ПриватБанка

Как отмечается, речь идет об акции "Осенний бизнес-сезон с Mastercard", которая продлится до 10 декабря 2025 года. Согласно условиям программы, принять в ней участие могут бизнес-клиенты — владельцы карт Mastercard Business.

В ее рамках участники смогут получить до 50 тыс. грн на портале Rozetka при расчете картой Mastercard Business.

Будут два этапа проведения акции:

первый этап: до 23:59 9 ноября (включительно);

второй этап: до 23:59 10 декабря 2025 года (включительно).

Предусмотрены следующие вознаграждения для участников:

Сертификат от Rozetka на 1 тыс. грн первым 40 участникам, которые осуществят суммарные оплаты картой товаров/услуг на общую сумму не менее 10 тыс. грн. Сертификат от Rozetka на 50 тыс. грн разыграют среди участников, которые совершат суммарные оплаты картой на 10 тыс. грн.

Как клиентам принять участие в акции

Клиенты, желающие присоединиться к акционной программе "Осенний бизнес-сезон с Mastercard", должны сделать несколько важных шагов. А именно:

пройти регистрацию для участия в акции;

осуществить суммарные оплаты картой Mastercard Business товаров/услуг на сумму не менее 10 тыс. грн с НДС в торгово-сервисных предприятиях или онлайн.

"Количество осуществленных оплат картой Mastercard Business увеличивает шансы на получение Поощрения № 2", — говорится в сообщении.

Речь идет о бизнес-карте, которую можно использовать при оплате, в частности:

за товар с поставщиками для основной деятельности предприятия;

за хозяйственные товары (канцтовары, оргтехника, мебель, бензин).

Чтобы открыть бизнес-карту в "Приват24 для бизнеса", можно воспользоваться инструкцией от банка.

Ранее мы писали, что ПриватБанк предоставляет возможность получать бонусы до 25 тыс. грн. Такой возможностью украинцы могут воспользоваться за валютные переводы.

Также рассказывали, кому ПриватБанк может снижать до нуля кредитные лимиты. В финучреждении уточнили, что такой подход возможен для граждан, которые достигли определенного возрастного рубежа.