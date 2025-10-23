Видео
Видео

Банкоматы ПриватБанка могут не выдать наличные — как действовать

Дата публикации 23 октября 2025 07:01
обновлено: 06:56
Банкомат ПриватБанка может списать средства без выдачи — детали жалобы
Карта банка в руках. Фото: Новини.LIVE

При снятии наличных средств в банкоматах государственного "ПриватБанка" могут возникнуть проблемы в виде списания суммы со счета и ее невыдачи. Известно, как действовать в таких случаях и какова продолжительность процедуры возврата денег банком.

Об этом говорится в одном из сообщений на портале "Минфин", где можно оставлять отзывы о банках.

Суть проблемы с получением наличных в банкомате ПриватБанка

О сбоях в работе банкоматов ПриватБанка время от времени рассказывают клиенты разных финучреждений на портале. Проблема заключается в списании средств со счета без их выдачи. Из-за этого клиентам необходимо проходить процедуру возврата денег, которая в некоторых случаях может быть длительной.

Так, в одном из последних сообщений гражданка рассказала о неудачном опыте с получением средств через банкомат с карты Payoneer. Женщина отметила, что устройство не выдало деньги из-за ошибки, несмотря на это, списало всю сумму.

"При снятии средств грн в банкомате ПриватБанк банкомат выдал ошибку и деньги не выдал, а с карты Payoneer (Пайонер) банк списал все деньги... Так как я не являюсь клиентом Привата, то не смогла получить поддержку от них. С банкоматами других банков никаких проблем не было, но там лимиты меньше и немного больше комиссия, но в итоге Привату я "заплатила" больше...", — говорится в отзыве.

ПриватБанк
Скриншот обращения. Источник: Минфин

Правила процедуры возврата средств

На случай невыдачи средств банкоматом в финучреждении предусмотрены специальные правила по их возврату. Работники банка обязаны осуществить проверку на предмет появления лишних средств. Инкассацию банкоматов осуществляют минимум раз в неделю.

На возврат может уйти до двух недель, иногда расследование составляет 30 дней. Речь идет о ситуациях, когда деньги были утеряны с приватбанковской карты.

В таком случае граждане должны обращаться с заявлениями в отделения банка, добавив следующую информацию:

  • паспорт владельца карты, с которой банкомат не выдал средства;
  • чек или квитанцию с устройства, которое дало сбой (при наличии);
  • данные о самом банкомате (его адрес и номер).

В то же время, если деньги были не выданы с карты другого финучреждения, то процедура возврата может оказаться более длительной. По данным банка, гражданам нужно будет ждать от 45 до 120 дней.

Ранее мы писали, что клиенты ПриватБанка могут иметь 5% скидки на некоторые товары. Максимально можно получить до 1 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что некоторым клиентам ПриватБанка грозит потеря доступа к операциям. Речь идет о необходимости обновить персональные данные в системе.

ПриватБанк деньги банки банкоматы банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
