Банкомат ПриватБанка может списать средства без выдачи — детали жалобы

При снятии наличных средств в банкоматах государственного "ПриватБанка" могут возникнуть проблемы в виде списания суммы со счета и ее невыдачи. Известно, как действовать в таких случаях и какова продолжительность процедуры возврата денег банком.

Об этом говорится в одном из сообщений на портале "Минфин", где можно оставлять отзывы о банках.

Суть проблемы с получением наличных в банкомате ПриватБанка

О сбоях в работе банкоматов ПриватБанка время от времени рассказывают клиенты разных финучреждений на портале. Проблема заключается в списании средств со счета без их выдачи. Из-за этого клиентам необходимо проходить процедуру возврата денег, которая в некоторых случаях может быть длительной.

Так, в одном из последних сообщений гражданка рассказала о неудачном опыте с получением средств через банкомат с карты Payoneer. Женщина отметила, что устройство не выдало деньги из-за ошибки, несмотря на это, списало всю сумму.

"При снятии средств грн в банкомате ПриватБанк банкомат выдал ошибку и деньги не выдал, а с карты Payoneer (Пайонер) банк списал все деньги... Так как я не являюсь клиентом Привата, то не смогла получить поддержку от них. С банкоматами других банков никаких проблем не было, но там лимиты меньше и немного больше комиссия, но в итоге Привату я "заплатила" больше...", — говорится в отзыве.

Скриншот обращения. Источник: Минфин

Правила процедуры возврата средств

На случай невыдачи средств банкоматом в финучреждении предусмотрены специальные правила по их возврату. Работники банка обязаны осуществить проверку на предмет появления лишних средств. Инкассацию банкоматов осуществляют минимум раз в неделю.

На возврат может уйти до двух недель, иногда расследование составляет 30 дней. Речь идет о ситуациях, когда деньги были утеряны с приватбанковской карты.

В таком случае граждане должны обращаться с заявлениями в отделения банка, добавив следующую информацию:

паспорт владельца карты, с которой банкомат не выдал средства;

чек или квитанцию с устройства, которое дало сбой (при наличии);

данные о самом банкомате (его адрес и номер).

В то же время, если деньги были не выданы с карты другого финучреждения, то процедура возврата может оказаться более длительной. По данным банка, гражданам нужно будет ждать от 45 до 120 дней.

