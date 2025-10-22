Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Скидка до 1 тыс. грн — кто получит из клиентов ПриватБанка

Скидка до 1 тыс. грн — кто получит из клиентов ПриватБанка

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 07:01
обновлено: 07:43
ПриватБанк дал возможность клиентам получить скидки до 1 тыс. грн на покупки — детали
Приложение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Владельцы некоторых карт государственного "ПриватБанка" могут платить меньше на 5% за товары, приобретенные онлайн. В рамках акции финучреждения, в случае расчета бизнес-картой можно рассчитывать на начисление скидки до 1 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра государственного банка.

Реклама
Читайте также:

Что стоит знать об акционном предложении ПриватБанка

Как отмечается, речь идет об акции, предусматривающей предоставление скидок для бизнеса за покупки картой Visa в маркете "Эпицентр" онлайн. А именно:

  • карты Visa Business GO;
  • все другие бизнес-карты Visa.

Воспользоваться такой возможностью клиенты ПриватБанка смогут до 30 сентября 2026 года.

Для того, чтобы платить меньше, достаточно лишь рассчитываться бизнес-картой Visa в "Эпицентре". Вознаграждение начислят автоматически при расчете:

Согласно правилам, участникам акции гарантируют скидку в размере 5%. Максимальный размер скидки за одну покупку составит 1 тыс. грн (с учетом налогов). При этом лимита на количество покупок нет.

ПриватБанк
Иллюстрация. Источник: ПриватБанк

Как клиентам принять участие в акции

Клиенты ПриватБанка, желающие присоединиться к акции, должны сделать несколько важных шагов. А именно:

  • загрузить приложение "Эпицентр" или открыть сайт epicentrk.ua или b2b.epicentrk.ua;
  • наполнить корзину нужными вещами;
  • оплатить заказ картой Visa.

В ПриватБанке можно оформить такие бизнес-карты платежной системы Visa:

  • карта "Ключ к счету", которая дает возможность использовать собственные и кредитные средства предприятия;
  • корпоративная карта, которую можно оформить на сотрудника компании и перечислить на нее определенную сумму средств, исходя из доступного остатка на счете.

Для того, чтобы открыть бизнес-карту:

  • необходимо зайти в приложение "Приват24 для бизнеса";
  • перейти в меню "Карты — Бизнес-карты".

Ранее мы писали, что в ПриватБанке рассказали, как осуществлять расчеты бизнесу в случае отключения света. Есть несколько способов принимать оплату при отсутствии электроэнергии.

Также мы рассказывали, что в ПриватБанке действует акция до 10 декабря, в рамках которой ее участники смогут получить до 50 тыс. грн. Для этого необходимо делать покупки на портале Rozetka.

ПриватБанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации