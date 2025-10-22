ПриватБанк дал возможность клиентам получить скидки до 1 тыс. грн на покупки — детали

Скидка до 1 тыс. грн — кто получит из клиентов ПриватБанка
Владельцы некоторых карт государственного "ПриватБанка" могут платить меньше на 5% за товары, приобретенные онлайн. В рамках акции финучреждения, в случае расчета бизнес-картой можно рассчитывать на начисление скидки до 1 тыс. грн.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра государственного банка.
Что стоит знать об акционном предложении ПриватБанка
Как отмечается, речь идет об акции, предусматривающей предоставление скидок для бизнеса за покупки картой Visa в маркете "Эпицентр" онлайн. А именно:
- карты Visa Business GO;
- все другие бизнес-карты Visa.
Воспользоваться такой возможностью клиенты ПриватБанка смогут до 30 сентября 2026 года.
Для того, чтобы платить меньше, достаточно лишь рассчитываться бизнес-картой Visa в "Эпицентре". Вознаграждение начислят автоматически при расчете:
- на сайте epicentrk.ua;
- портале b2b.epicentrk.ua;
- в мобильном приложении "Эпицентр".
Согласно правилам, участникам акции гарантируют скидку в размере 5%. Максимальный размер скидки за одну покупку составит 1 тыс. грн (с учетом налогов). При этом лимита на количество покупок нет.
Как клиентам принять участие в акции
Клиенты ПриватБанка, желающие присоединиться к акции, должны сделать несколько важных шагов. А именно:
- загрузить приложение "Эпицентр" или открыть сайт epicentrk.ua или b2b.epicentrk.ua;
- наполнить корзину нужными вещами;
- оплатить заказ картой Visa.
В ПриватБанке можно оформить такие бизнес-карты платежной системы Visa:
- карта "Ключ к счету", которая дает возможность использовать собственные и кредитные средства предприятия;
- корпоративная карта, которую можно оформить на сотрудника компании и перечислить на нее определенную сумму средств, исходя из доступного остатка на счете.
Для того, чтобы открыть бизнес-карту:
- необходимо зайти в приложение "Приват24 для бизнеса";
- перейти в меню "Карты — Бизнес-карты".
