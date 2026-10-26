Женщина держит несколько купюр. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года жители одного из прифронтовых регионов смогут получить помощь от международной организации UNICEF (Детский фонд ООН), занимающейся защитой прав и интересов детей во всем мире. На этот раз речь идет о предоставлении гуманитарной помощи, а впоследствии станут доступны еще несколько видов финансовой поддержки для семей.

О том, кто имеет право на гарантированные выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кому доступна гуманитарная помощь от UNICEF Ukraine

Речь идет о предоставлении помощи семьям с детьми в возрасте до 17 лет включительно от благотворительного фонда "Ангелы спасения" при финансовой поддержке ЮНИСЕФ в Криворожском районе Днепропетровской области. Предусматривается предоставление гигиенических наборов.

В частности, помощь смогут получить семьи, которые зарегистрированы и фактически проживают в городе Апостолово.

Как отмечают организаторы, для предварительной регистрации необходимо заполнить анкету, указав достоверную информацию и актуальный номер телефона для обратной связи. В частности:

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контактный номер телефона;

адрес проживания;

информацию о детях.

"Предварительная регистрация не гарантирует получение помощи. После заполнения формы и предоставления ваших контактных данных с вами свяжутся по указанному номеру телефона", — говорится в сообщении.

Какая еще помощь от организации будет доступна в 2026 году

Также в 2026 году граждане смогут получить многоцелевую помощь от организации после обстрелов и эвакуации. Выплаты смогут оформить семьи, пострадавшие от войны. Каждому будет гарантировано 12 300 грн. Претенденты будут определены в сотрудничестве с местными властями.

Кроме того, UNICEF будет предоставлять экстренную финансовую помощь. Ее получат семьи с детьми, пострадавшие в результате атак, если есть раненые или погибшие. Размер помощи — 16 700 грн.

Кроме того, предусмотрены выплаты в кризисных ситуациях, когда отсутствует электричество, отопление или водоснабжение. Экстренные выплаты составят 4 100 грн. Помощь будет доступна через местные органы социальной защиты.

UNICEF предоставит финансовую помощь на зиму в размере 19 400 грн через ПФУ. Для оформления выплат семьи должны проживать в пределах 0–20 км от линии фронта в Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Сумской или Запорожской областях.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре открылась регистрация на получение финансовой помощи в рамках программы, реализуемой при поддержке ФРГ. Выплаты предусмотрены на неотложные нужды. Оформить помощь смогут внутренние переселенцы. Каждый член домохозяйства получит 12 300 грн. Выплата будет рассчитана на три месяца.

Еще Новини.LIVE писали о том, что осенью благотворительная организация "Каритас Украины" открыла регистрацию на разовую финансовую помощь на отопительный сезон в Херсоне. Выплаты можно будет потратить на газ и электричество. Они будут доступны для пенсионеров и многодетных семей, в которых трое или более детей, в сумме 19 400 грн.