Человек держит несколько купюр и кошелек. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2026 года в одной из областей открыта регистрация на получение унифицированной денежной помощи в рамках программы, реализуемой при финансовой поддержке Германии. Выплаты, предназначенные для удовлетворения первоочередных насущных нужд, смогут получить внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

О том, кто может получить помощь, рассказывают Новини.LIVE.

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Где доступны выплаты от Германии

Речь идет о программе при финансовой поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии (Auswärtiges Amt) по оказанию помощи переселенцам в Сновской громаде Черниговской области.

Такая помощь предусмотрена на покрытие первоочередных потребностей домохозяйств, вынужденных переехать с опасных территорий.

Условия предоставления ВПЛ денежной помощи

Как отмечается, оформить помощь переселенцам можно будет при соблюдении следующих требований:

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Семьи переехали из зоны 0–20 км за последние 30 дней; Проживают в Сновской громаде Черниговской области; Граждане были эвакуированы из-за угрозы безопасности и достоинству по инициативе правительства или различных организаций; Самостоятельно эвакуировались из-за угрозы безопасности и достоинству.

Размер помощи и на что ее можно потратить

Согласно правилам программы, каждому члену домохозяйства будет предоставлена денежная помощь в размере 12 300 грн. Соответствующая выплата будет рассчитана на три месяца. Ее выплатят одним траншем.

Такая поддержка предусмотрена для покрытия первоочередных нужд домохозяйств в зависимости от индивидуальных потребностей:

продукты питания;

лекарственные препараты;

коммунальные услуги;

средства гигиены;

прочие насущные нужды.

Помощь будет рассчитана на каждого члена семьи при условии подтверждения статуса переселенца.

Как подать заявку на участие в программе

Домохозяйства, которые соответствуют условиям и хотят принять участие в программе при финансовой поддержке Германии, должны пройти предварительную регистрацию. Для этого необходимо заполнить онлайн-анкету.

Организаторы после проверки заявок пригласят для окончательной регистрации тех, кто будет соответствовать указанным критериям (зарегистрированным поступит СМС-сообщение или телефонный звонок от представителей ОО "Лампа").

Зарегистрироваться сможет один человек от домохозяйства.

Подробности о помощи можно уточнить по следующим контактам:

0 (800) 33-60-13 (бесплатно по Украине);

+38 (067) 131-69-80;

+38 (050) 051-85-94.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре фонд "Каритас Украины" открыл регистрацию на получение единовременной денежной помощи на отопительный сезон в городе Херсоне. Выплаты можно потратить на природный газ и электроэнергию. Они доступны людям в возрасте от 60 лет и гражданам с инвалидностью I–III группы в размере 19 400 грн.

Также Новини.LIVE писали о том, что в октябре жители Харьковской области могут получить финансовую поддержку в рамках программы, финансируемой Европейским Союзом. Выплаты будут предоставлены на подготовку к отопительному сезону. Они доступны для уязвимых категорий граждан в Харьковской области. На них можно будет приобрести дрова.