Германия выделит для ВПЛ 12 300 грн: кто и где может получить
Осенью 2026 года в одной из областей открыта регистрация на получение унифицированной денежной помощи в рамках программы, реализуемой при финансовой поддержке Германии. Выплаты, предназначенные для удовлетворения первоочередных насущных нужд, смогут получить внутренне перемещенные лица (ВПЛ).
О том, кто может получить помощь, рассказывают Новини.LIVE.
Где доступны выплаты от Германии
Речь идет о программе при финансовой поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии (Auswärtiges Amt) по оказанию помощи переселенцам в Сновской громаде Черниговской области.
Такая помощь предусмотрена на покрытие первоочередных потребностей домохозяйств, вынужденных переехать с опасных территорий.
Условия предоставления ВПЛ денежной помощи
Как отмечается, оформить помощь переселенцам можно будет при соблюдении следующих требований:
- Семьи переехали из зоны 0–20 км за последние 30 дней;
- Проживают в Сновской громаде Черниговской области;
- Граждане были эвакуированы из-за угрозы безопасности и достоинству по инициативе правительства или различных организаций;
- Самостоятельно эвакуировались из-за угрозы безопасности и достоинству.
Размер помощи и на что ее можно потратить
Согласно правилам программы, каждому члену домохозяйства будет предоставлена денежная помощь в размере 12 300 грн. Соответствующая выплата будет рассчитана на три месяца. Ее выплатят одним траншем.
Такая поддержка предусмотрена для покрытия первоочередных нужд домохозяйств в зависимости от индивидуальных потребностей:
- продукты питания;
- лекарственные препараты;
- коммунальные услуги;
- средства гигиены;
- прочие насущные нужды.
Помощь будет рассчитана на каждого члена семьи при условии подтверждения статуса переселенца.
Как подать заявку на участие в программе
Домохозяйства, которые соответствуют условиям и хотят принять участие в программе при финансовой поддержке Германии, должны пройти предварительную регистрацию. Для этого необходимо заполнить онлайн-анкету.
Организаторы после проверки заявок пригласят для окончательной регистрации тех, кто будет соответствовать указанным критериям (зарегистрированным поступит СМС-сообщение или телефонный звонок от представителей ОО "Лампа").
Зарегистрироваться сможет один человек от домохозяйства.
Подробности о помощи можно уточнить по следующим контактам:
- 0 (800) 33-60-13 (бесплатно по Украине);
- +38 (067) 131-69-80;
- +38 (050) 051-85-94.
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