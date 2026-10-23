Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года представительство "Каритас Украины" открыло регистрацию на получение единовременной денежной помощи для подготовки к отопительному сезону в городе Херсоне. Выплаты можно будет потратить на оплату природного газа и электроэнергии.

О том, кто может воспользоваться этим правом, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Что предусматривает денежная помощь на зиму

Как отмечается, "Каритас Херсон" реализует проект "Зимняя энергетическая поддержка уязвимых домохозяйств Херсонской области", который предусматривает оказание помощи гражданам, пострадавшим от войны и нуждающимся в финансовой поддержке для подготовки к новому отопительному сезону.

Такие выплаты доступны жителям Зеленовского старостинского округа, если они относятся к уязвимым категориям населения. А именно:

Людям в возрасте от 60 лет; Гражданам с инвалидностью I–III группы; Людям с серьезными/хроническими заболеваниями; Одиноким матерям, родителям или опекунам, воспитывающим детей в возрасте до 18 лет; Беременным или кормящим грудью женщинам, имеющим ребенка в возрасте до трех лет; Многодетным семьям, в которых трое или более детей; Семьям или людям, которые живут одни и лишились дохода из-за войны; Людям, пережившим насилие; Гражданам, лишившимся жилья; Семьям людей, пропавших без вести; Семьям или людям, которые живут одни и нуждаются в социальных услугах, но не имеют к ним доступа.

Важные нюансы для участия в программе

По данным организаторов, для участия в проекте необходимы документы, подтверждающие, что заявитель соответствует вышеуказанным условиям и относится как минимум к одной уязвимой категории.

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Выплаты не будут доступны, если семья уже получала аналогичную денежную помощь на отопление от других фондов или соответствующую государственную поддержку.

Размер выплат и порядок регистрации

В рамках программы граждане смогут получить единовременную выплату в размере 19 400 грн. Такая сумма будет предоставлена на семью или человека, проживающего в одиночестве. Эти средства можно потратить на оплату:

природного газа;

электроэнергии.

Отбор и регистрация будут происходить по спискам, предоставленным органами местного самоуправления.

"Сейчас команда Каритас Херсон анализирует потребности жителей Зеленовки. После проверки списков сотрудники фонда позвонят тем, кто может получить помощь, и расскажут, что делать дальше. Пожалуйста, дождитесь звонка от команды фонда", — уточнили в фонде.

Также доступна горячая линия "Каритас Херсон" для уточнения деталей: 095 800 0577.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре World Food Programme работает в Кременчуге, где принимает заявки на выплату помощи от переселенцев из Краматорска. Деньги будут предоставлены в размере 900 грн. Также можно будет получить продуктовые наборы.

Еще Новини.LIVE писали о том, что осенью в нескольких областях можно получить финансовую помощь на сельское хозяйство. В рамках программы средства будут начислены домохозяйствам, пострадавшим от войны. Гранты будут доступны отдельным категориям населения. Размер помощи составит 32 500 грн.