Выплаты от ERC Ukraine: кто получит из людей с инвалидностью и пенсионеров 32 500 грн

Денежная помощь от ERC Ukraine: кто может получить 32 500 грн
В октябре 2026 года в четырех украинских регионах действует программа "Многоцелевая сельскохозяйственная помощь", в рамках которой семьи, пострадавшие от войны, могут получить гранты. Выплаты доступны уязвимой части населения, занимающейся огородничеством, животноводством или птицеводством
О том, кто может воспользоваться возможностью получить помощь, рассказывает Новини.LIVE.
Что стоит знать о помощи для сельских жителей в октябре
Гранты предоставляются представительством Эстонского совета по делам беженцев в Украине (ERC Ukraine), которое продолжает оказывать поддержку уязвимым домохозяйствам для самостоятельного производства продуктов питания с целью стабилизации продовольственной безопасности.
Согласно условиям, поддержкой могут воспользоваться граждане, которые ощутили на себе негативные последствия войны и проживают на территории, недалеко от линии фронта, в следующих регионах:
- Запорожский (Запорожский район);
- Харьковский (Изюмский и Харьковский районы);
- Днепропетровская (Никопольский и Синельниковский районы);
- Херсонский (Великоалександровская община Бериславского района).
Кто может обратиться за грантами
Согласно правилам инициативы, программа рассчитана на внутренне перемещенные домохозяйства или местных жителей с низкими доходами, пострадавших от войны и имеющих одну из следующих уязвимостей:
- семьи, в которых есть люди с инвалидностью I–II группы или тяжелыми заболеваниями;
- домохозяйства, состоящие только из пенсионеров старше 60 лет;
- семьи, в которых все члены безработные;
- домохозяйства с ветеранами войны, завершившими службу;
- семьи с лицами в возрасте до 25 лет;
- многодетные семьи (от трех детей);
- семьи с беременными женщинами и детьми до двух лет;
- домохозяйства с несовершеннолетними детьми, возглавляемые только одним взрослым.
Суммы помощи и на что их можно потратить
В рамках программы граждане смогут получить денежную помощь в размере 32 495 грн. Речь идет о комбинированной помощи, которую можно будет использовать на ведение домашнего хозяйства — одновременно на огородничество и содержание скота/птицы или на содержание двух или более видов животных.
Допускаются следующие категории расходов:
- покупка семян, рассады, систем капельного полива, а также приобретение птицы или скота, кормов, кормушек;
- приобретение и установка теплиц, а также ветеринарный набор для птицы или скота;
- покупка двух видов животных (птицы и скота или двух видов скота), кормушек, корма.
Как зарегистрироваться в грантовой программе
Для предварительной подачи заявки необходимо заполнить специальную онлайн-форму. Также необходимо предоставить следующие документы:
- справку о статусе переселенца, полученную более шести месяцев назад;
- медицинскую справку о ранении/получении психологических травм в результате войны;
- подтверждение потери члена семьи в результате боевых действий;
- справку об инвалидности вследствие войны;
- акт о повреждении/разрушении имущества;
- подтверждение факта проживания в населенном пункте, находящемся под повышенной угрозой атак.
Этим видом помощи можно воспользоваться не чаще одного раза в полгода.
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