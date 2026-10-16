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Главная Финансы Денежная помощь от ERC Ukraine: кто может получить 32 500 грн

Денежная помощь от ERC Ukraine: кто может получить 32 500 грн

Ua ru
16 октября 2026 08:00
Выплаты от ERC Ukraine: кто получит из людей с инвалидностью и пенсионеров 32 500 грн
Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года в четырех украинских регионах действует программа "Многоцелевая сельскохозяйственная помощь", в рамках которой семьи, пострадавшие от войны, могут получить гранты. Выплаты доступны уязвимой части населения, занимающейся огородничеством, животноводством или птицеводством

О том, кто может воспользоваться возможностью получить помощь, рассказывает Новини.LIVE.

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Что стоит знать о помощи для сельских жителей в октябре

Гранты предоставляются представительством Эстонского совета по делам беженцев в Украине (ERC Ukraine), которое продолжает оказывать поддержку уязвимым домохозяйствам для самостоятельного производства продуктов питания с целью стабилизации продовольственной безопасности.

Согласно условиям, поддержкой могут воспользоваться граждане, которые ощутили на себе негативные последствия войны и проживают на территории, недалеко от линии фронта, в следующих регионах:

  • Запорожский (Запорожский район);
  • Харьковский (Изюмский и Харьковский районы);
  • Днепропетровская (Никопольский и Синельниковский районы);
  • Херсонский (Великоалександровская община Бериславского района).

Кто может обратиться за грантами

Согласно правилам инициативы, программа рассчитана на внутренне перемещенные домохозяйства или местных жителей с низкими доходами, пострадавших от войны и имеющих одну из следующих уязвимостей:

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  • семьи, в которых есть люди с инвалидностью I–II группы или тяжелыми заболеваниями;
  • домохозяйства, состоящие только из пенсионеров старше 60 лет;
  • семьи, в которых все члены безработные;
  • домохозяйства с ветеранами войны, завершившими службу;
  • семьи с лицами в возрасте до 25 лет;
  • многодетные семьи (от трех детей);
  • семьи с беременными женщинами и детьми до двух лет;
  • домохозяйства с несовершеннолетними детьми, возглавляемые только одним взрослым.

Суммы помощи и на что их можно потратить

В рамках программы граждане смогут получить денежную помощь в размере 32 495 грн. Речь идет о комбинированной помощи, которую можно будет использовать на ведение домашнего хозяйства — одновременно на огородничество и содержание скота/птицы или на содержание двух или более видов животных.
Допускаются следующие категории расходов:

  • покупка семян, рассады, систем капельного полива, а также приобретение птицы или скота, кормов, кормушек;
  • приобретение и установка теплиц, а также ветеринарный набор для птицы или скота;
  • покупка двух видов животных (птицы и скота или двух видов скота), кормушек, корма.

Как зарегистрироваться в грантовой программе

Для предварительной подачи заявки необходимо заполнить специальную онлайн-форму. Также необходимо предоставить следующие документы:

  • справку о статусе переселенца, полученную более шести месяцев назад;
  • медицинскую справку о ранении/получении психологических травм в результате войны;
  • подтверждение потери члена семьи в результате боевых действий;
  • справку об инвалидности вследствие войны;
  • акт о повреждении/разрушении имущества;
  • подтверждение факта проживания в населенном пункте, находящемся под повышенной угрозой атак.

Этим видом помощи можно воспользоваться не чаще одного раза в полгода.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что БФ "Каритас Украины" оказывает финансовую помощь украинцам в Ивано-Франковской области. В частности, в рамках программы можно получить микрогранты до 40 000 грн на сельское хозяйство. В частности, воспользоваться этой возможностью могут граждане с инвалидностью и пожилые люди.

Еще Новини.LIVE писали, что в Николаеве можно получить денежную помощь от УВКБ ООН. Средства предусмотрены для уязвимых категорий людей, переехавших с опасных территорий. Суммы выплат будут зависеть от ситуации, в которую попали граждане. В частности, 10 800 грн предусмотрены для пожилых людей от 60 лет и безработных пожилых граждан.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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