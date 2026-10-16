Выплаты от ERC Ukraine: кто получит из людей с инвалидностью и пенсионеров 32 500 грн

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года в четырех украинских регионах действует программа "Многоцелевая сельскохозяйственная помощь", в рамках которой семьи, пострадавшие от войны, могут получить гранты. Выплаты доступны уязвимой части населения, занимающейся огородничеством, животноводством или птицеводством

О том, кто может воспользоваться возможностью получить помощь, рассказывает Новини.LIVE.

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Что стоит знать о помощи для сельских жителей в октябре

Гранты предоставляются представительством Эстонского совета по делам беженцев в Украине (ERC Ukraine), которое продолжает оказывать поддержку уязвимым домохозяйствам для самостоятельного производства продуктов питания с целью стабилизации продовольственной безопасности.

Согласно условиям, поддержкой могут воспользоваться граждане, которые ощутили на себе негативные последствия войны и проживают на территории, недалеко от линии фронта, в следующих регионах:

Запорожский (Запорожский район);

Харьковский (Изюмский и Харьковский районы);

Днепропетровская (Никопольский и Синельниковский районы);

Херсонский (Великоалександровская община Бериславского района).

Кто может обратиться за грантами

Согласно правилам инициативы, программа рассчитана на внутренне перемещенные домохозяйства или местных жителей с низкими доходами, пострадавших от войны и имеющих одну из следующих уязвимостей:

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семьи, в которых есть люди с инвалидностью I–II группы или тяжелыми заболеваниями;

домохозяйства, состоящие только из пенсионеров старше 60 лет;

семьи, в которых все члены безработные;

домохозяйства с ветеранами войны, завершившими службу;

семьи с лицами в возрасте до 25 лет;

многодетные семьи (от трех детей);

семьи с беременными женщинами и детьми до двух лет;

домохозяйства с несовершеннолетними детьми, возглавляемые только одним взрослым.

Суммы помощи и на что их можно потратить

В рамках программы граждане смогут получить денежную помощь в размере 32 495 грн. Речь идет о комбинированной помощи, которую можно будет использовать на ведение домашнего хозяйства — одновременно на огородничество и содержание скота/птицы или на содержание двух или более видов животных.

Допускаются следующие категории расходов:

покупка семян, рассады, систем капельного полива, а также приобретение птицы или скота, кормов, кормушек;

приобретение и установка теплиц, а также ветеринарный набор для птицы или скота;

покупка двух видов животных (птицы и скота или двух видов скота), кормушек, корма.

Как зарегистрироваться в грантовой программе

Для предварительной подачи заявки необходимо заполнить специальную онлайн-форму. Также необходимо предоставить следующие документы:

справку о статусе переселенца, полученную более шести месяцев назад;

медицинскую справку о ранении/получении психологических травм в результате войны;

подтверждение потери члена семьи в результате боевых действий;

справку об инвалидности вследствие войны;

акт о повреждении/разрушении имущества;

подтверждение факта проживания в населенном пункте, находящемся под повышенной угрозой атак.

Этим видом помощи можно воспользоваться не чаще одного раза в полгода.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что БФ "Каритас Украины" оказывает финансовую помощь украинцам в Ивано-Франковской области. В частности, в рамках программы можно получить микрогранты до 40 000 грн на сельское хозяйство. В частности, воспользоваться этой возможностью могут граждане с инвалидностью и пожилые люди.

Еще Новини.LIVE писали, что в Николаеве можно получить денежную помощь от УВКБ ООН. Средства предусмотрены для уязвимых категорий людей, переехавших с опасных территорий. Суммы выплат будут зависеть от ситуации, в которую попали граждане. В частности, 10 800 грн предусмотрены для пожилых людей от 60 лет и безработных пожилых граждан.